برگزاری مسابقات بدمینتون اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه مسابقات بدمینتون ویژه اصحاب رسانه، مطبوعات و فعالان فضای مجازی با مشارکت کانون بسیج رسانه شهر یاسوج با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی و گسترش تعامل میان جامعه رسانه‌ای و ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد که در این رقابت‌ها، ۱۵ تیم دونفره از آقایان و بانوان حضور داشتند.

رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه برگزاری این مسابقات با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان و تلاش عوامل اجرایی اظهار کرد: از همه ورزشکاران، فعالان رسانه‌ای و افرادی که برای برگزاری این برنامه همکاری کردند، تشکر می‌کنم.

محمدعلی پادیز با اشاره به جوایز در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌کنندگان افزود: برای نفرات برتر این مسابقات جوایزی پیش‌بینی شده است و به سایر شرکت‌کنندگان نیز به پاس حضور و مشارکت در این رویداد ورزشی، هدایایی اهدا می‌شود.

رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین با همکاری یکی از آزمایشگاه های یاسوج، امکان انجام رایگان آزمایش‌های پزشکی برای شرکت‌کنندگان فراهم شده است که ارزش این خدمات حدود هفت تا هشت میلیون تومان اعلام شده است.

پادیز با اشاره به برنامه‌های این هیئت برای توسعه رشته بدمینتون در استان بیان کرد: در سال‌های گذشته فعالیت‌های این رشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، اما با آغاز دوره جدید مسئولیت، تلاش کرده‌ایم فعالیت‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

وی هدف اصلی برگزاری این مسابقات را استعدادپروری و فراهم کردن زمینه ورود ورزشکاران مستعد به مسیر قهرمانی عنوان کرد و یادآور شد: استان کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های انسانی و استعدادهای ورزشی فراوانی برخوردار است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، شاهد درخشش ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها برای جامعه رسانه‌ای استان بیان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد فضای نشاط و همدلی، زمینه آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با رشته بدمینتون را فراهم می‌کند.

پادیز در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری رویدادهای ورزشی مشابه و افزایش مشارکت اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، زمینه توسعه و معرفی بیشتر رشته بدمینتون در استان فراهم شود.