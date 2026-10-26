به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد امروز (دوشنبه، چهارم آبان) در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو، با گرامیداشت یاد و نام امام شهید انقلاب و شهدای بی‌گناه، از جمله کودکان میناب و ورزشکاران لامرد، بیان کرد: همکاری کشورهای عضو جی‌ئی‌سی‌اف باید بر پایه اصول مشترک، مفاد اساسنامه و اعتقاد به همکاری همه‌جانبه شکل بگیرد.

وی افزود: این همکاری‌ها می‌تواند به جلوگیری از جنگ‌ها و فشارهای بین‌المللی که امنیت انرژی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، کمک کند.

پیشنهادهای ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری

سرپرست وزارت نفت با اشاره به پیشنهادهای ایران در این نشست بیان کرد: پیشنهادهای سازنده‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و تبادل تجربیات میان کشورهای عضو ارائه کردیم که با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

نشست سران کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. نخستین نشست سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر برگزار شد و پس از آن، مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبان دوره‌های بعدی این نشست بودند. این مجمع همچنین از زمان تأسیس تاکنون ۲۷ نشست در سطح وزیران برگزار کرده است.

این مجمع ۱۲ عضو اصلی شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا دارد. آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز کشورهای ناظر آن هستند.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، کشورهای عضو درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشورها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.