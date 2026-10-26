به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی یک روزه روسای شورای هیئات مذهبی مازندران با هدف بررسی راهکارهای تقویت حضور رسانه‌ای هیئات، بهره‌گیری هدفمند از فضای مجازی و تدوین نقشه راه جدید فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شامگاه دوشنبه در حسینیه روستای قرآن‌تالار شهرستان بابل پایان یافت.

در این نشست، ظرفیت‌های هیئات مذهبی در عرصه رسانه، فضای مجازی، روابط عمومی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم برای حضور مؤثرتر این مجموعه‌ها در فضای رسانه‌ای تأکید شد.

ضرورت تقویت نقش هیئات مذهبی در عرصه رسانه

در بخشی از این گردهمایی، رضا فلاح‌نیا مدیر روابط عمومی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت استفاده هوشمندانه هیئات مذهبی از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی اظهار کرد: هیئات مذهبی علاوه بر برگزاری مراسم دینی، می‌توانند در عرصه جهاد تبیین، بازتاب دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقابله با جنگ شناختی و تقویت همبستگی اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای باید با حفظ اصالت و هویت دینی هیئات همراه باشد و شوراهای هیئات مذهبی نیز با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه روابط عمومی و تولید محتوای هدفمند، زمینه انتقال روایت‌های صحیح و امیدآفرین به جامعه را فراهم کنند.

در ادامه این بخش، تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای هیئات، توسعه حضور هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، ارتقای عملکرد روابط عمومی شوراهای هیئات مذهبی و تدوین نقشه راه جدید برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از محورهای مطرح‌شده در نشست بود.

پدافند غیرعامل، راهکاری برای کاهش آسیب‌پذیری کشور است

سردار عباس فولادی از یادگاران دفاع مقدس نیز در این گردهمایی، در دو بخش به تشریح موضوع پدافند غیرعامل و روند تاریخی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: بی‌توجهی به الزامات پدافند غیرعامل در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه افزایش آسیب‌پذیری کشور را فراهم کند؛ ازاین‌رو، شناخت تهدیدها و رعایت اصول پیشگیرانه برای صیانت از کشور ضروری است.

وی کاهش آسیب‌پذیری، افزایش توان بازدارندگی و آمادگی در برابر تهدیدهای گوناگون را از مهم‌ترین کارکردهای پدافند غیرعامل دانست و بر ضرورت ایفای مسئولانه وظایف از سوی مجموعه‌های مختلف تأکید کرد.

این فرمانده و جانباز جنگ تحمیلی با اشاره به نقش هیئات مذهبی در تقویت انسجام اجتماعی اظهار کرد: حضور مستمر هیئات مذهبی و مداحان در عرصه‌های مردمی، می‌تواند در افزایش همبستگی جامعه و خنثی‌سازی اهداف دشمن نقش داشته باشد.

فولادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکل‌گیری نهضت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، امنیت امروز کشور را حاصل ایستادگی ملت ایران و تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های پس از انقلاب دانست.

وی با بیان اینکه تقابل آمریکا با ایران به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، به کودتای سال ۱۳۳۲ اشاره کرد و گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران محدود به دوران پس از انقلاب نیست، بلکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اقدامات و دسیسه‌های مختلف ادامه یافته است.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از آن، مدعی شد حملات دشمن در مقاطع مختلف، حتی در جریان مذاکرات، نشان‌دهنده تداوم رویکرد خصمانه آمریکا علیه ایران بوده است؛ حملاتی که به گفته وی، به شهادت جمعی از مسئولان، فرماندهان و شهروندان ایرانی انجامید.

فولادی با اشاره به روند مذاکرات در دولت‌های مختلف تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف مسیر گفت‌وگو را باز گذاشته، اما آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و اقدامات خصمانه‌اش را ادامه داده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های آمریکا در منطقه با هدف تضعیف ایران و گسترش نفوذ آن کشور دنبال می‌شود، نقش حضور مردم و شکل‌گیری جبهه مقاومت را در مقابله با این سیاست‌ها مورد تأکید قرار داد.

این سخنران همچنین با اشاره به دوران رهبری امام خمینی(ره) و جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای، بهره‌گیری از تجربه‌های انقلاب و شناخت مسائل داخلی و بین‌المللی را از عوامل مؤثر در هدایت کشور برشمرد و در پایان، رژیم صهیونیستی را بخشی از راهبرد منطقه‌ای آمریکا توصیف کرد.

تبیین طرح «هزار میدان و هزار روایت»

در ابتدای این گردهمایی نیز حجت‌الاسلام اکبرزاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابل با تشریح طرح «هزار میدان و هزار روایت»، بر ضرورت حضور هدفمند هیئات مذهبی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد.

بررسی راهکارهای افزایش مشارکت اجتماعی هیئات، تقویت ارتباط با مخاطبان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای تبیین مسائل روز، از جمله محورهای مورد توجه در این گردهمایی بود.