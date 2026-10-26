اطلاعات ۲۱۰۰ روستای آذربایجان شرقی در سامانه ساختار ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله سروری روز دوشنبه گفت: متقاضیان می توانند از هر نقطه کشور با تلفن همراه خود وارد سامانه ساختار شده و اطلاعات طرح هادی روستایی که قصد خرید و فروش ملک در آن روستا دارند، مطالعه کنند.

وی افزود: در این سامانه اطلاعات مربوط به محدوده طرح هادی نزدیک به ۴۰ هزار روستای کشور از جمله معابر، کاربری ها و مساحت هر پلاک ثبتی به صورت دقیق در دسترس مردم قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: متقاضیان خرید و فروش ملک در روستاها می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی sakhtar.bonyadmaskan.ir نسبت به بررسی اطلاعات روستای مورد نظر اقدام کنند.