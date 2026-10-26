فرماندار عسلویه: امر به معروف باید با رویکرد فرهنگی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با اشاره به جایگاه این فریضه در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از ظرفیت‌های مهم اجتماعی برای اصلاح امور، گسترش مسئولیت‌پذیری و تقویت اعتماد عمومی است و تحقق اهداف آن مستلزم شناخت مسائل روز، رعایت اخلاق اسلامی، توجه به کرامت انسانی و درک شرایط اجتماعی است.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید در عمل و رفتار مسئولان نیز نمود داشته باشد، افزود: صداقت، امانت‌داری، قانون‌مداری، رعایت عدالت، تکریم مردم و مبارزه با فساد و تبعیض از مصادیق مهم این فریضه است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پاسخ‌گویی مناسب، صیانت از بیت‌المال و خدمت صادقانه، الگوی عملی اخلاق و قانون‌مداری باشند.

فرماندار عسلویه تأکید کرد: مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید از دستگاه‌های اجرایی آغاز شود؛ چراکه رعایت حقوق مردم، پاسخ‌گویی شفاف، رسیدگی به مطالبات شهروندان و پرهیز از ترک فعل، نقش مؤثری در ارتقای رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد مردم به نظام اداری دارد.

پاسالار با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و دینی شهرستان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید با رویکردی فرهنگی، گفت‌وگوی محترمانه، رعایت قانون و حفظ کرامت انسانی دنبال شود تا زمینه مشارکت آگاهانه مردم و اثربخشی بیشتر برنامه‌ها فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان، نرم‌افزار «سو» را ظرفیتی برای تسهیل ارتباط شهروندان با دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: استفاده از این بستر می‌تواند در ثبت، پیگیری و رسیدگی به درخواست‌ها، مطالبات و مشکلات مردم مؤثر باشد.

فرماندار عسلویه در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت نرم‌افزار «سو»، روند پاسخ‌گویی به شهروندان را تسریع کنند و با پیگیری مستمر مطالبات مردمی و افزایش شفافیت عملکرد، در مسیر ارتقای رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد مردم گام بردارند.