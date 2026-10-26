به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار با هدف ارزیابی وضعیت سلامت شاغلان در کارگاه‌های صنعتی و اقتصادی طراحی شده است و تلاش می‌کنیم با اجرای آن، تصویری دقیق و قابل‌اتکا از وضعیت سلامت نیروی کار در محیط‌های کارگری به دست آوریم.

پیمایش، مبنایی برای برنامه‌ریزی در حوزه سلامت شغلی

وی با اشاره به اهمیت نتایج این طرح افزود: یافته‌های حاصل از پیمایش، مبنای علمی و مطمئنی برای برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه سلامت شغلی فراهم می‌کند و می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر برای حفظ و ارتقای سلامت کارگران کمک کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان درباره زمان اجرای این طرح گفت: این پیمایش از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان این ماه در کارگاه‌های استان ادامه خواهد داشت؛ در این مدت، تیم‌های تخصصی پرسشگری این اداره‌کل به کارگاه‌های منتخب در شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند.

همکاری دستگاه‌ها برای اجرای طرح ملی

توصیفیان با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای پیمایش تصریح کرد: این طرح با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان لرستان اجرا می‌شود.

وی در پایان از کارفرمایان و کارگران خواست با پرسشگران این طرح همکاری کنند و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت فعال جامعه کارگری و کارفرمایی، نتایج ارزشمندی برای ارتقای سلامت شغلی در استان به دست آید.