به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هفته فرهنگی باغ فردوس اعلام کرد در اولین برنامه این هفته فیلم‌های کوتاه داستانی و مستند در دو بخش آزاد و ویژه شامل فیلم‌های مطرح برنده جایزه در چند سال اخیر و همچنین فیلم‌های فیلمسازان شاخص سینمای ایران به نمایش درمی‌آیند.

این هفته فیلم از هشت تا 14 تیر به همت انجمن دوستداران موزه سینما به شکل غیررقابتی در محل موزه سینما برگزار می‌شود و در آن تماشاگران با آراء خود بهترین فیلم‌های هر روز هفته را انتخاب می‌کنند.

فیلم‌هایی از محسن مخملباف، رخشان بنی‌اعتماد، ابراهیم مختاری و ... در بخش ویژه هفته فرهنگی فیلم باغ فردوس نمایش داده و برای فیلم‌های بخش آزاد هر روز جلسه نقد و بررسی برگزار می‌شود.