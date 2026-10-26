مخبر: مشکلی در کشور نیست که توسط نیروهای جوان قابل حل نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری از هشتمین نمایشگاه «قرار هشتم» مرکز رشد و نوآوری دانشگاه امام صادق (ع) بازدید کرد و در گفت‌وگو با جوانان نخبه، بر نقش نیروهای جوان در حل مسائل بنیادین کشور تأکید کرد.

محمد مخبر عصر امروز (دوشنبه) در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های موجود این رویداد علمی و نخبگانی گفت: «اعتقاد دارم به لحاظ ظرفیت و امکانات، هیچ مشکلی در کشور نیست که توسط نیروهای جوان قابل حل نباشد؛ مشکل اصلی این است که نمی‌توانیم این ارتباط را به شکل مطلوب ایجاد کنیم و اجرای طرح های مهم را به دست جوانان بسپاریم و این درحالی است که بسیاری از چالش‌های کشور توسط همین جوانان با انگیزه قابل حل است.»

وی در بازدید از غرفه های فعال در حوزه‌های کشاورزی، زیست‌ساختار و پرورش نیرو نیز افزود: «نیروهای جوان سرمایه غیرقابل‌جبران‌اند و باید ظرفیت‌هایشان در خدمت نظام و مردم قرار گیرد. ایده، خلاقیت و شناخت مسائل کشور از ویژگی‌های آنهاست؛ اگر مسائل را عالمانه تشخیص دهیم، حل‌پذیر است.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آینده‌پژوهی را یک مولفه اساسی برای مراکز رشد و نوآوری خواند و تصریح کرد: «آینده همیشه ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر نیست. با توجه به سرعت بالای رشد در حوزه فناوری و تغییرات در سبک زندگی، می‌بایست قدرت پیش‌بینی‌پذیری و تطبیق خود را برای دوره‌های زمانی کوتاه و گاه تا دو و سه سال آینده بالا ببریم. در این میان، آینده‌پژوهی مبتنی بر تحلیل کلان‌داده و سناریوپردازی هوشمند، یک ضرورت غیرقابل انکار است.»

مشاور و دستیار رهبری درباره شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی نیز اظهار داشت: «استعداد ذاتی‌اش استثنایی بود؛ قدرت شبکه‌سازی، مدیریت و جذبش به‌حدی بود که هر که به او وصل می‌شد به‌راحتی جدا نمی‌شد. افرادی که با او کار می‌کردند قلب‌هایشان با او بود و به او عشق می‌ورزیدند.»

در این بازدید، دکتر مخبر با حضور در بخش‌های مختلف نمایشگاه «قرار هشتم» و گفت‌وگو با جوانان نخبه و پژوهشگران مرکز رشد، از نزدیک در جریان محورهای اعلام‌شده این دوره قرار گرفت؛ محورهایی که شامل رونمایی از پیام رهبر شهید انقلاب به مرکز رشد، بازخوانی اندیشه شهید طهرانچی در بازسازی خیزش جدید علمی، رونمایی کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید» با همکاری هسته سپهر، معرفی پنل مطالعات طولی مرکز تحلیل اجتماعی «متا»، بررسی ضرورت و الزامات «اتاق جنگ اقتصادی»، رونمایی نشریه «مدیریت جهادی» با محوریت اندیشه شهید باقری‌کنی، نشست «مردم کجای حکمرانی‌اند؟»، نشست حکمرانی هوش مصنوعی و نشست ظرفیت‌های دانش روان‌شناسی در ارتقای نظام سلامت بود و در همین چارچوب، دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی درباره نقاط عطف زندگی ایشان نیز برای نخستین‌بار در نمایشگاه عرضه شد.

شایان ذکر است هشتمین نمایشگاه «قرار» با شعار محوری «خط خون» از ۲۶ مهر تا امروز در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. این شعار امسال به یاد شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی، رئیس پیشین مرکز رشد این دانشگاه و داماد رهبر شهید انقلاب، انتخاب شده است که در حمله جنایتکارانه آمریکایی-صهیونیستی به بیت رهبری در اسفند ۱۴۰۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد. نمایشگاه «قرار هشتم» در واقع تداوم مسیر علمی، تربیتی و جهادی این شهید والامقام و اعلام آمادگی نسل جدید نخبگان برای ادامه مأموریت او در حل مسائل بنیادین کشور است.