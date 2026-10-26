سردار جمالی: خون شهدای حرم شاهچراغ(ع)، انقلاب را جان دوباره بخشید

سردار هاشم جمالی در حاشیه مراسم چهارمین سالگرد شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد شهدای حمله تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، گفت: خون شهدای مظلوم این حادثه در مقطع حساس آبان‌ماه ۱۴۰۱، ضمن تزریق آرامش به جامعه، ماهیت و اهداف دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی را برای جهانیان آشکار کرد.

وی با اشاره به نقش شهدای این حادثه در صیانت از امنیت کشور ادامه داد: این شهدا در یکی از مقاطع حساس کشور با نثار خون خود، در تضمین امنیت و خنثی‌سازی اهداف دشمنان نقش‌آفرینی کردند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب بر زنده نگه داشتن این حادثه افزود: ایشان تأکید داشتند که حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) باید همچون واقعه عاشورا زنده نگه داشته شود؛ چراکه خون شهدا موجب تجدید حیات اسلام و انقلاب می‌شود.

سردار جمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، ادامه داد: خداوند را شاکریم که مسیر شهادت همچنان استمرار دارد و مردم ایران در مقاطع حساس، با ایثار و فداکاری و حضور در صحنه، گام‌های بزرگی در مسیر تثبیت انقلاب برداشته‌اند.

وی با اشاره به حضور مردم در مراسم سالگرد شهدای حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) بیان کرد: مردم بار دیگر گرد هم آمده‌اند تا با آرمان‌های شهدا و امام شهید خود تجدید میثاق کنند و بیعت و وفاداری خود را به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای، اعلام کنند.