به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر دوشنبه در ایروان و در حاشیه هفدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی (کاپ۱۷)، حمید ظهرابی، سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران، سند رسمی عضویت کشورمان در این ائتلاف جهانی را امضا کرد.

این ائتلاف به ابتکار ارمنستان و در جریان کاپ۱۷، با حضور نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، رونمایی شد.

‌دبیرخانه ائتلاف بر عهده سازمان جهانی «ریورس دِ رِد» (Reverse the Red) است؛ سازمانی که با هدف نجات گونه‌های در معرض خطر، به کشورها در زمینه احیا و حفاظت از حیات‌وحش کمک می‌کند.

‌پیش از این، چندین صندوق جهانی حمایت مالی خود را از این ائتلاف اعلام کرده بودند که مجموع این حمایت‌ها تاکنون به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

‌ظهرابی در نشست مربوط به پیوستن ایران به این ائتلاف، بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و فناوری برای نجات گونه‌های در معرض خطر تأکید کرد.

‌همچنین مقرر شد نام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری که برای حفاظت از ۴۰ گونه حیات‌وحش خود برنامه اقدام تدوین کرده است، با هدف بهره‌مندی از حمایت‌های فنی، علمی و مالی، در وب‌سایت این ائتلاف درج شود.

‌جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز، در جریان کنگره سال گذشته اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، به‌دلیل اجرای برنامه‌های حفاظت و احیای گونه‌ها، موفق به دریافت جایزه «ریورس دِ رِد» شده بود.

‌با پیوستن ایران، شمار کشورهای عضو ائتلاف جهانی اقدام برای نجات گونه‌های در معرض خطر به ۱۸ کشور رسیده است.