به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها، با اشاره به شرایط کشور و ضرورت اولویت‌بندی مسائل اظهار کرد: امروز در یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخی قرار داریم؛ شرایطی که مصداق عینی فرمایش امام کبیر(ره) و امام شهیدمان است که می‌فرمودند همه کفر در مقابل همه اسلام ایستاده است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل در اولویت پیگیری قرار گیرند، افزود: کارهایی که فوری اما فاقد اهمیت هستند یا اهمیت دارند اما فوریت ندارند، باید از دستور کار خارج شوند و تمرکز مسئولان بر موضوعاتی قرار گیرد که هم مهم و هم فوری هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، معیشت مردم را یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل کشور دانست و تصریح کرد: همه باید برای حل مشکلات معیشتی مردم به یکدیگر کمک کنیم و این‌گونه نباشد که هر دستگاهی مسئولیت را متوجه دولت، مجلس، قوه قضائیه یا بخش خصوصی بداند. همه ما باید پای کار بیاییم و وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم تا نتایج مشخص و ملموسی حاصل شود.

قالیباف در ادامه با اشاره به هزینه‌های واردات بنزین گفت: از ابتدای امسال تا مردادماه، حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده بود و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، تا پایان سال باید ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص می‌دادیم.

وی افزود: با مدیریت این موضوع و صرفه‌جویی انجام‌شده، منابعی که در غیر این صورت صرف واردات بنزین می‌شد، در نیازهای اساسی کشور هزینه خواهد شد.

سهم ۷۳ درصدی گاز در سبد انرژی کشور

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: همواره درباره اصلاح مصرف انرژی صحبت می‌کنیم، اما بنزین با وجود همه حساسیت‌ها و مباحث مطرح‌شده درباره آن، سهمی حدود ۹ درصدی از سبد انرژی کشور دارد؛ در حالی که سهم گاز به حدود ۷۳ درصد می‌رسد.

قالیباف با تأکید بر ظرفیت بالای صرفه‌جویی در مصرف گاز خاطرنشان کرد: اگرچه مدیریت مصرف بنزین اهمیت دارد، اما میزان صرفه‌جویی در حوزه گاز می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد و تحقق آن نیز از جهاتی آسان‌تر است.

وی با اشاره به قانون مربوط به صرفه‌جویی در مصرف گاز گفت: بر اساس قانونی که تصویب شده و باید به اجرا درآید، هر فرد متناسب با میزان گازی که صرفه‌جویی می‌کند، باید درآمد حاصل از این صرفه‌جویی را مستقیماً دریافت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این قانون از یک سو موجب صرفه‌جویی در منابع و هزینه‌های عمومی کشور می‌شود و از سوی دیگر، به بهبود معیشت خانوارها کمک می‌کند.

قالیباف با بیان اینکه ایجاد انگیزه اقتصادی می‌تواند مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی را افزایش دهد، افزود: هنگامی که خانواده‌ها مشاهده کنند درآمد حاصل از صرفه‌جویی در مصرف گاز می‌تواند منفعت بیشتری از یارانه‌ها برای آن‌ها داشته باشد، انگیزه بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف خواهند داشت.

وی در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به مدیریت منابع کشور و بهبود معیشت مردم تأکید کرد؛ دو موضوعی که به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، باید در زمره اولویت‌های اصلی و فوری مسئولان قرار گیرند.