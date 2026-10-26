زورآوند: بارش باران و رعدوبرق پایان هفته در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی استان کرمانشاه در روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان تا روز چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، افزایش ابر و وزش باد که اغلب ملایم است، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این بازه زمانی، دمای هوا در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی عمدتاً پایدار می‌ماند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییر وضعیت جوی در روزهای پایانی هفته تصریح کرد: با عبور موجی ناپایدار از جو منطقه، شرایط برای وقوع بارندگی در استان فراهم می‌شود.

زورآوند ادامه داد: فعالیت این موج علاوه بر بارش‌های متناوب، با تشدید وزش باد و کاهش نسبی دمای هوا همراه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بارندگی و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه غربی و مناطق شمالی استان از پدیده‌های مورد انتظار طی دو روز پایانی هفته است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان بر تغییر شرایط جوی از اواخر هفته تأکید کرد و گفت: در حالی که تا روز چهارشنبه پدیده قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود، با ورود موج ناپایدار، بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در بخش‌هایی از استان رخ خواهد داد.