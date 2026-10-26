به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری قبل از دیدار برابر شباب الاهلی در لیگ نخبگان آسیا گفت: از طرف باشگاه استقلال از باشگاه شباب الاهلی تشکر می کنم که از لحظه ورودمان همکاری خوبی داشتند و شرایطی را فراهم کردند که ما به راحتی مستقر شویم. بازی سختی برابر هر دو تیم داریم.

وی ادامه داد: شباب تیم خوب و باکیفیتی است که این را در آمار مسابقاتش نشان داده است و تا الان جزو تیم های خوب لیگ نخبگان و لیگ امارات است. ما هم تیم خوبی داریم و بازیکنانم برای بازی فردا لحظه شماری می کنند و امیدوارم بتوانیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد این که چه عواملی باعث شده است که استقلال دوازده بازی را بدون باخت پشت سربگذارد و تفاوتش با فصل قبل چیست گفت: می دانیم که ما هم ضعف هایی در تیم مان داریم و کامل نیستیم اما در تلاش برای بهتر شدن هستیم چرا که رقیبان ما در حال بهتر شدن هستند.

سهراب بختیاری زاده ادامه داد: این که فکر کنیم تیم کاملی هستیم خطرناک است. شاخصه اصلی استقلال این است که همه به معنای واقعی در خدمت تیم هستیم و این را در مسابقات به صورت عملی نشان می دهیم.