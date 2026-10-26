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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

بختیاری زاده عنوان کرد؛

تفکری که برای استقلال «خطرناک» است؛ تفاوت شاخصه آبی‌ها با فصل گذشته

تفکری که برای استقلال «خطرناک» است؛ تفاوت شاخصه آبی‌ها با فصل گذشته

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر این که در تیمش همه برای یک نفر تلاش می کنند، گفت: این که تصور کنیم استقلال این فصل بدون ضعف است و تیم کاملی است یک تفکر خطرناک برای ما خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری قبل از دیدار برابر شباب الاهلی در لیگ نخبگان آسیا گفت: از طرف باشگاه استقلال از باشگاه شباب الاهلی تشکر می کنم که از لحظه ورودمان همکاری خوبی داشتند و شرایطی را فراهم کردند که ما به راحتی مستقر شویم. بازی سختی برابر هر دو تیم داریم.

وی ادامه داد: شباب تیم خوب و باکیفیتی است که این را در آمار مسابقاتش نشان داده است و تا الان جزو تیم های خوب لیگ نخبگان و لیگ امارات است. ما هم تیم خوبی داریم و بازیکنانم برای بازی فردا لحظه شماری می کنند و امیدوارم بتوانیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

تفکری که برای استقلال «خطرناک» است؛ تفاوت شاخصه آبی‌ها با فصل گذشته

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد این که چه عواملی باعث شده است که استقلال دوازده بازی را بدون باخت پشت سربگذارد و تفاوتش با فصل قبل چیست گفت: می دانیم که ما هم ضعف هایی در تیم مان داریم و کامل نیستیم اما در تلاش برای بهتر شدن هستیم چرا که رقیبان ما در حال بهتر شدن هستند.

سهراب بختیاری زاده ادامه داد: این که فکر کنیم تیم کاملی هستیم خطرناک است. شاخصه اصلی استقلال این است که همه به معنای واقعی در خدمت تیم هستیم و این را در مسابقات به صورت عملی نشان می دهیم.

کد مطلب 6990778
رضا خسروي

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