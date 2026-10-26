انتقاد یمن از حمایت کورکورانه برخی کشورها از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن تاکید کرد ادامه خریدن افراد با پول از سوی نظام سعودی، بیانگر سقوط اخلاقی آن و کسانی است که به نفع آن شهادت می‌دهند.

در ادامه بیانیه این وزارتخانه آمده است: ملت یمن، ملت ایمان و حکمت، بیش از دیگر ملت‌های اسلامی از مقدسات امت و مسائل بزرگ آن دفاع می‌کند.

وزارت خارجه یمن تأکید کرد: هر کسی در پی خاموش کردن آتش بحران‌ها در منطقه است، باید انصاف، عدالت و دادگری را رعایت کند.

این بیانیه می افزاید: میزان نفوذ نظام جنایتکار سعودی در نهادها و مؤسسات برخی کشورها که روایت‌ها و دروغ‌های آن را تکرار می‌کنند، آشکار شده است. شایسته‌تر بود که نهادهای دینی (الازهر مصر) به جای انتقاد از یمن به خاطر دفاع از خود، حمایت از ملت فلسطین را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند.

وزارت خارجه یمن متهم کردن صنعا به هدف قرار دادن مقدسات اسلامی را در چارچوب مشروعیت‌ بخشی به جنایات نظام سعودی علیه زنان و کودکان یمنی دانست.