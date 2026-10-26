به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در دیدار استاندار کرمانشاه با محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تحصیل و اولویت‌های اجرایی دولت مورد بررسی قرار گرفت.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، توسعه فضاهای آموزشی و بهبود کیفیت آموزش را از محورهای مهم خدمت‌رسانی در استان برشمرد و اظهار کرد: کرمانشاه در اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی موفق به کسب رتبه دوم کشور شده و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این بخش به ۹۲ درصد رسیده است.

وی با اشاره به بهبود شاخص‌های تحصیلی دانش‌آموزان افزود: طی دو سال اخیر، تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور در استان ۹۵ درصد، رتبه‌های زیر یک‌هزار ۴۹ درصد و رتبه‌های زیر سه‌هزار ۲۸ درصد افزایش یافته است. همچنین معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم ۱.۲ نمره رشد داشته است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در راستای تقویت مهارت‌آموزی و نزدیک‌تر کردن آموزش به نیازهای بازار کار، سهم رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. احداث سه هنرستان جوار صنعت نیز در همین مسیر دنبال می‌شود.

در ادامه این دیدار، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با قدردانی از استاندار و مجموعه مدیریتی کرمانشاه برای تلاش در مسیر اجرای برنامه‌های دولت و ارائه خدمات به مردم، بر ضرورت پیگیری مستمر سیاست‌ها و اولویت‌های اجرایی تأکید کرد.

وی مدیریت ناترازی انرژی و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان را از موضوعات مهم پیش‌رو دانست و گفت: اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی نیز باید با جدیت دنبال شود و در اولویت اقدامات قرار داشته باشد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موقعیت مرزی کرمانشاه، همسایگی این استان با عراق و میزبانی از زائران اربعین حسینی، بر ضرورت استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های دریایی و هوایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین را ضروری‌تر می‌کند.

حاجی‌میرزایی در پایان، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، افزایش تاب‌آوری استان و تقویت توان اقتصادی و زیرساختی را از الزامات عبور از شرایط دشوار و تداوم روند توسعه عنوان کرد.