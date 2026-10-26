به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ در نشستی با خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، با اشاره به اشتراکات بنیادین جهان اسلام گفت: کشورهای اسلامی باید بر پایه آموزه‌های پیامبر اکرم (ص)، اصل برادری و وحدت را مبنای روابط خود قرار دهند و در برابر تهدیدها علیه ملت‌های مسلمان همچون یک دست واحد بایستند.



رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم از آغاز کار خود بر وحدت جهان اسلام تأکید داشته است، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه را محکوم کرد و گفت: دامنه این تجاوزات به ایران هم رسید و در حملات اخیر، رهبر، فرماندهان، دانشمندان و حتی دانش‌آموزان کشورمان به شهادت رسیدند. این اقدامات هیچ توجیه حقوقی، انسانی و عقلانی ندارد و لزوم رویکرد مشترک کشورهای اسلامی را نشان می‌دهد.



پزشکیان با بیان اینکه دشمنان در رسیدن به اهداف خود علیه ایران ناکام ماندند، افزود: آنها می‌پنداشتند با فشار و تجاوز می‌توانند نظام را با فروپاشی روبه‌رو کنند، اما نتیجه، تقویت همبستگی و انسجام داخلی بود. تصور تسلیم ملت ایران، باطل است. ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل، حقوق قانونی خود را مطالبه و از منافع مشروع ملت دفاع خواهد کرد.



وی با اشاره به ضرورت تبدیل تفاهمات سیاسی به اقدام عملی گفت: گاهی تصمیمات نشست‌های دیپلماتیک در حد اسناد مکتوب می‌ماند، در حالی که باید به نتایج ملموس برسیم. لازم است مسیرهای ارتباطی توسعه یابد، رفت‌وآمدها تسهیل شود، مرزها به فرصت همکاری تبدیل شود و دانشگاه‌ها، مراکز علمی و بازرگانان کشورهای اسلامی به هم پیوند بخورند.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: وقتی علم، فرهنگ، تجارت و اقتصاد از مرزها عبور کند، زمینه گسترش تروریسم و ناامنی از بین می‌رود و همین، یکی از مؤثرترین راه‌های تحکیم امنیت جمعی است.



پزشکیان همچنین هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی را تضعیف کشورهای منطقه، ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان و تضعیف تدریجی کشورهای بزرگ اسلامی دانست و گفت: باید با همکاری و حمایت متقابل، مانع شویم که کشورهای منطقه جداگانه در معرض فشار و تهدید قرار گیرند. تضعیف هر یک از کشورهای بزرگ منطقه می‌تواند فشار بر دیگر کشورهای اسلامی را هم افزایش دهد.



وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست، گفت: ایران به‌عنوان عضو معاهده NPT خواهان ادامه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در چارچوب حقوق و تعهدات بین‌المللی است. رئیس‌جمهور رویکرد دوگانه طرف‌های مقابل را متناقض و غیرسازنده خواند و گفت: استفاده از پرونده هسته‌ای برای فشار و تهدید و حتی حمله به تأسیسات هسته‌ای، همزمان با ادعای آمادگی برای مذاکره، بی‌اعتمادی میان مسئولان و مردم ایران را افزایش داده است.



پزشکیان در پایان گفت: هدف ما تحکیم روابط برادرانه با کشورهای اسلامی، تأمین عزت مسلمانان منطقه و پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مظلوم است. امیدواریم با اراده مشترک کشورهای اسلامی، صلح، امنیت و عدالت در منطقه برقرار شود.