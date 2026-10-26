واکنش اولیانوف به نشست چهارجانبه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین در واکنش به نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: واقعاً خبر مهمی است! به نظر می‌ رسد کشورهای منطقه تصمیم گرفته‌ اند مسئله امنیت منطقه‌ ای را خودشان به دست بگیرند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد که این تحول اهمیت دارد.

نشست چهارجانبه به پیشنهاد پاکستان و مساعدت و همراهی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، میزبانی این نشست را برعهده دارد و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان این سه کشور هستند.

امنیت منطقه‌ای، پیامدهای تجاوز نظامی، ادامه تجاوزگری‌ها و کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان از جمله محور گفتگوها در این نشست عنوان شده بود.