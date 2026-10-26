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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

فرماندار فیروزکوه بر تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای جوانان تأکید کرد

فرماندار فیروزکوه بر تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای جوانان تأکید کرد

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه با تأکید بر نقش راهیان نور در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس، آگاهی تاریخی دانش‌آموزان و آشنایی نسل جوان با رشادت‌های شهدا را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی‌نژاد، در جلسه ستاد راهیان نور فیروزکوه، بر ضرورت تقویت شناخت نسل جوان از واقعیت‌های دفاع مقدس و انتقال مؤثر فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

زمانی‌نژاد با اشاره به تجربه حضور خود در مناطق جنگ‌زده در دوران کودکی و سفرهای بعدی به مناطق عملیاتی، نقش این تجربه‌ها را در شناخت عمیق‌تر رشادت‌های شهدا و ماندگاری مفاهیم دفاع مقدس در ذهن نسل جوان مؤثر دانست.

فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه بازدید از مناطق عملیاتی و شنیدن روایت‌های مستند از فداکاری رزمندگان تأثیری متفاوت از برنامه‌های صرفاً تشریفاتی دارد، تأکید کرد که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نباید به برگزاری مراسم و یادبودها محدود شود.

وی همچنین بر ضرورت تبیین این ارزش‌ها در ارتباطی نزدیک و اثرگذار با نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها تأکید کرد و آشنایی نسل جدید با ابعاد مختلف دفاع مقدس را نیازمند استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی دانست.

زمانی‌نژاد با اشاره به انتشار روایت‌های تحریف‌شده از تاریخ کشور و تأثیرگذاری رسانه‌های بیگانه، آگاهی‌بخشی به نسل جوان و تقویت شناخت تاریخی دانش‌آموزان را ضروری برشمرد.

کد مطلب 6990797

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