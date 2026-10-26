فرماندار فیروزکوه بر تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای جوانان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی‌نژاد، در جلسه ستاد راهیان نور فیروزکوه، بر ضرورت تقویت شناخت نسل جوان از واقعیت‌های دفاع مقدس و انتقال مؤثر فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

زمانی‌نژاد با اشاره به تجربه حضور خود در مناطق جنگ‌زده در دوران کودکی و سفرهای بعدی به مناطق عملیاتی، نقش این تجربه‌ها را در شناخت عمیق‌تر رشادت‌های شهدا و ماندگاری مفاهیم دفاع مقدس در ذهن نسل جوان مؤثر دانست.

فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه بازدید از مناطق عملیاتی و شنیدن روایت‌های مستند از فداکاری رزمندگان تأثیری متفاوت از برنامه‌های صرفاً تشریفاتی دارد، تأکید کرد که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نباید به برگزاری مراسم و یادبودها محدود شود.

وی همچنین بر ضرورت تبیین این ارزش‌ها در ارتباطی نزدیک و اثرگذار با نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها تأکید کرد و آشنایی نسل جدید با ابعاد مختلف دفاع مقدس را نیازمند استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی دانست.

زمانی‌نژاد با اشاره به انتشار روایت‌های تحریف‌شده از تاریخ کشور و تأثیرگذاری رسانه‌های بیگانه، آگاهی‌بخشی به نسل جوان و تقویت شناخت تاریخی دانش‌آموزان را ضروری برشمرد.