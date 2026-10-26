به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان، در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف سوخت و تأمین سوخت نیروگاه‌ها، راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تسهیل روند سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را بررسی کرد.

میرجعفریان با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع انرژی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین پایدار سوخت و پیگیری راهکارهای اجرایی به‌منظور رفع موانع موجود در مسیر سوخت‌رسانی شد.

در این نشست، چالش‌های مربوط به تأمین و انتقال سوخت به نیروگاه‌ها بررسی و بر تسریع فرآیند سوخت‌رسانی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید شد.

همچنین مقرر شد دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، آخرین وضعیت نیاز بیمارستان‌های استان تهران به سوخت و میزان ثبت و بررسی این نیازها در سامانه صدف را ارزیابی کنند و گزارش اقدامات انجام‌شده را در جلسه آینده ارائه دهند.

بر اساس مصوبات این نشست، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز موظف شد موانع احتمالی سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را بررسی و گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل این روند ارائه کند.

در پایان جلسه، بر پیگیری مستمر مصوبات و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، از جمله شرکت ملی گاز ایران، برای بهبود روند تأمین و توزیع سوخت و مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید شد.