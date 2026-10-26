به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد بعدازظهر دوشنبه در دیدار با عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در ایران ، بر ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی و تقویت جبهه مقاومت در برابر دشمن مشترک تأکید کرد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با قدردانی از نقش پاکستان در میانجی‌گری برای حل مسائل منطقه، همکاری و همبستگی میان کشورهای اسلامی را ضروری دانست.

اجاق‌نژاد با اشاره به حضور زائران پاکستانی در شهرهای زیارتی ایران، از اختصاص شبستانی بزرگ در مسجد مقدس جمکران برای میزبانی از این زائران خبر داد و ابراز امیدواری کرد شرایط حضور آنان، به‌ویژه در ایام اربعین، آسان‌تر شود.

وی همچنین بر گسترش همکاری‌های کشورهای اسلامی برای مقابله با دشمن مشترک تأکید کرد.

سفیر پاکستان بر افزایش شناخت دو ملت تأکید کرد

عمران احمد صدیقی نیز با اشاره به پیشینه روابط دوستانه ایران و پاکستان، توسعه مناسبات میان دو کشور را نیازمند گسترش همکاری در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و علمی دانست.

سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران افزایش شناخت متقابل دو ملت را ضروری خواند و بر توجه ویژه به آشنایی جوانان دو کشور با یکدیگر تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره تقویت ارتباط میان ملت‌های ایران و پاکستان و فراهم شدن زمینه حضور آسان‌تر زائران پاکستانی در ایران گفت‌وگو کردند.