به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی عضو هیأت پارلمانی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس که هم‌اکنون در هند در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره از اجلاس و حضور هیأت پارلمانی ایران در آن، اظهار کرد: جنس اشتراکات ایران و هند نسبت به سایر کشورها متفاوت است؛ برای مثال دو کشور در حوزه عرصه و پهنه و ادبیات فارسی دارای تاریخ مشترک بوده و در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل هنری، عمرانی و غیره سابقه‌ای دیرینه در حوزه مراوده و ارتباط میان دو ملت وجود داشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه تمدن ایرانی، به‌ویژه تمدن ایرانی-اسلامی، گستره وسیعی دارد، عنوان کرد: زمانی که از «ایران بزرگ فرهنگی» سخن می‌گوییم، بدون تردید بخش‌هایی از شبه‌قاره، قسمت‌هایی از خوارزم، مناطق شمالی ایران و حتی بخش‌هایی تا مرزهای چین، در این پهنه وسیع فرهنگی قرار می‌گیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: به همین دلیل، اگر به جغرافیای تاریخی منطقه نگاه کنیم، شهرهای مهمی مانند بم، قزوین و هرات در ارتباط میان ایران و هند قرار داشته‌اند و در روزگاری نه‌چندان دور، سرزمین‌هایی که تحت اختیار گورکانیان بود، مجموعه‌ جغرافیایی و قلمرو سرزمینی را تشکیل می‌داد که پیوندهای عمیقی با حوزه تمدنی ایران داشت.

مقتدایی تصریح کرد: این اشتراکات ضروری می نماید که از فرصت برگزاری این اجلاس بیشترین استفاده را ببریم. امروز از نظر سیاسی، ایران و هند روابط مناسبی دارند اما لازم است این روابط روزبه‌روز گرم‌تر و گسترده‌تر شود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند در ادامه اظهار کرد: ما از فرصت حضور گروه دوستی پارلمانی ایران و هند در اجلاس بریکس استفاده می‌کنیم تا بتوانیم ارتباط میان پارلمان‌های دو کشور را نیز تقویت کنیم. به همین منظور، آقای نادری به عنوان رئیس هیأت پارلمانی ایران برنامه های سفر را به گونه ای تدبیر کرده است که امکان برگزاری دیدار با سایر هیأت های پارلمانی برقرار شود تا بتوانیم مواضع ملت ایران را به درستی در این دوره از اجلاس تبیین کنیم.

وی در ادامه با اشاره به 4 سخنرانی اعضای هیأت پارلمانی ایران، آن را فرصت بسیار خوبی برای بیان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و افزود: ما تلاش داریم در کنار بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادهایی نیز ارائه کنیم تا بتوانیم در مسیر پایان دادن به یکجانبه‌گرایی که به‌ویژه آمریکایی‌ها و تعدادی از کشورهای غربی دنبال می‌کنند، گام برداریم.

مقتدایی در ادامه یادآور شد: ابتکار خوبی که از سوی رئیس هیأت پارلمانی ایران صورت گرفت این بود که با یک شعار مشخص در این دوره از اجلاس شرکت ‌کنیم؛ شعاری که بیانگر موضع صریح ملت ایران است: «اقتدار ایرانیان، سامان بین‌المللی نوین و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی».

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند در پایان تأکید کرد: این شعار در واقع موضع صریح ملت ایران است که در جریان سخنرانی‌ها و ملاقات های دوجانبه و چندجانبه‌ای که در حاشیه این اجلاس برگزار می‌شود، آن را اعلام خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان رئیس هیأت پارلمانی ایران، عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند و علی حدادی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به منظور شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس به دهلی نو پایتخت هندوستان سفر کرده‌اند.

گروه بریکس در حال حاضر شامل ۱۱ کشور برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و آرژانتین است.