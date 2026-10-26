حجت‌الاسلام مهران اشجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خطبه فدکیه منشوری از بصیرت، حق طلبی و دفاع از ولایت است، اظهار کرد:حضرت فاطمه زهرا(س) به ما آموختند دفاع از حق و ولایت به ایمان راسخ،شجاعت،مسئولیت پذیری و ایستادگی در مسیر حق نیازدارد.

کارشناس مذهبی حضرت فاطمه زهرا(س) را نخستین جان فدای ولایت عنوان کرد و افزود: آن بانوی بزرگوار در راه دفاع از ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) از هیچ تلاشی دریغ نکردند و با روشنگری و ایستادگی خود، الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها شدند.

وی با بیان اینکه فرهنگ جان‌فدایی در مکتب اهل‌بیت(ع) بر پایه ایمان و وفاداری شکل می‌گیرد، گفت: مسئولیت پذیری و دفاع از ارزش‌ها نیز از ارکان این فرهنگ است و باید در رفتار و عمل افراد نمود پیدا کند.

«جان‌ فدایی»ایمان، وفاداری و خدمت است

حجت الاسلام اشجاری با اشاره به پویش «جان‌ فدای ایران» افزود:امروز،پس از گذشت قرن‌ها، هنگام سخن گفتن از ثبت‌نام در چنین پویش‌هایی باید به ریشه های فرهنگ جان‌فدایی در در مکتب اهل‌بیت(ع)، یعنی ایمان، وفاداری، مسئولیت‌پذیری و دفاع از ارزش‌ها توجه داشت.

وی افزود:ثبت‌نام در پویش «جان‌فدای ایران» با آگاهی، تعهد عملی و آمادگی برای خدمت به مردم و کشور معنا و ارزش واقعی پیدا می‌کند.

کارشناس مذهبی با اشاره به رسالت مردم در شرایط کنونی اظهارکرد: مردم باید با افزایش بصیرت، شناخت درست مسائل و پرهیز از شایعات،اجازه ندهند دشمنان با ایجاد اختلاف و تفرقه، وحدت و انسجام جامعه را تضعیف کنند.

وی افزود: همان‌گونه که حضرت زهرا(س) در دفاع از حق و ولایت پیشگام بودند،امروز نیز هر یک از ما باید متناسب با توان و مسئولیت خود،در مسیر حفظ ارزش‌های دینی، تقویت همبستگی و خدمت به جامعه گام برداریم.

حجت الاسلام اشجاری با تأکید بر پیوند پیام‌های فاطمیه با دفاع از ولایت، گفت:حضور آگاهانه مردم در این ایام، فرصتی برای بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) و تقویت مسئولیت‌پذیری در پاسداری از ولایت و ارزش‌های دینی است.

وی با قدردانی از حضور مردم مبعوث شده در اجتماع مردمی، افزود: خطبه فدکیه و سیره حضرت زهرا(س)، الگویی ماندگار از بصیرت، حق طلبی و دفاع از ولایت است و پیروی از این الگو،در مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم و جامعه نمود پیدا می‌کند.