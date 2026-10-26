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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

رویترز: آسمان ریاض در ماه اکتبر تقریبا خالی از هواپیما بود

رویترز: آسمان ریاض در ماه اکتبر تقریبا خالی از هواپیما بود

حملات یمن، شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی را وادار کرده است پروازهای خود به ریاض پایتخت عربستان را تا ماه نوامبر آینده تعلیق کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خبرگزاری رویترز بر اساس داده‌های هواپیمایی اعلام کرد که حملات نیروهای مسلح یمن موجب شده است که در ماه اکتبر جاری، تقریباً هیچ تردد هوایی در آسمان ریاض انجام نشود.

بر اساس گزارش رویترز، حملات یمن، شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی را وادار کرده است پروازهای خود به ریاض پایتخت عربستان را تا ماه نوامبر آینده تعلیق کنند.

در گزارش مذکور تأکید شده است که بین هشتم تا ۲۵ اکتبر، ۴۵ درصد از پروازهای خروجی از فرودگاه‌های عربستان لغو شد و این رقم در ۱۲ اکتبر به اوج ۶۰ درصد رسید.

کد مطلب 6990816

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