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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

دعوت نماینده ولی‌فقیه در لرستان از مردم برای حضور در رزمایش «جان‌فدا»

دعوت نماینده ولی‌فقیه در لرستان از مردم برای حضور در رزمایش «جان‌فدا»

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان از مردم ولایت‌مدار و بصیر استان برای حضور در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در پیامی با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ مردمی «جان‌فدایان» در روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: قیام عظیم مردم ایران و بعثت ملی ایرانیان وارد مرحله‌ای تازه شده است و در این گذر تاریخی، شاهد جلوه‌ای دیگر از اتحاد، اقتدار و همبستگی مردم استان لرستان خواهیم بود.

حضور مردم؛ مؤلفه‌ای از اقتدار ملی

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و حوادث اخیر افزود: تجربه نشان داده است که حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی و پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ادامه داد: استمرار اجتماعات مردمی و حضور اقشار مختلف جامعه، نمادی از اتحاد، ایستادگی و آمادگی ملت ایران برای عبور از تهدیدها و شرایط دشوار پیش‌رو به شمار می‌رود.

دعوت از مردم لرستان برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان»

شاهرخی با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» در ایام فاطمیه تصریح کرد: این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و آمادگی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

وی ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل، امام شهید امت اسلامی و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، از مجاهدت‌های مردم همیشه در صحنه قدردانی کرد و از عموم مردم ولایت‌مدار و غیور استان لرستان خواست با حضوری پرشور در این رزمایش و اجتماع مردمی شرکت کنند.

بر اساس این پیام، اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود.

کد مطلب 6990817

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