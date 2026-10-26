به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در پیامی با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ مردمی «جان‌فدایان» در روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: قیام عظیم مردم ایران و بعثت ملی ایرانیان وارد مرحله‌ای تازه شده است و در این گذر تاریخی، شاهد جلوه‌ای دیگر از اتحاد، اقتدار و همبستگی مردم استان لرستان خواهیم بود.

حضور مردم؛ مؤلفه‌ای از اقتدار ملی

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و حوادث اخیر افزود: تجربه نشان داده است که حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی و پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ادامه داد: استمرار اجتماعات مردمی و حضور اقشار مختلف جامعه، نمادی از اتحاد، ایستادگی و آمادگی ملت ایران برای عبور از تهدیدها و شرایط دشوار پیش‌رو به شمار می‌رود.

دعوت از مردم لرستان برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان»

شاهرخی با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» در ایام فاطمیه تصریح کرد: این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و آمادگی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

وی ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل، امام شهید امت اسلامی و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، از مجاهدت‌های مردم همیشه در صحنه قدردانی کرد و از عموم مردم ولایت‌مدار و غیور استان لرستان خواست با حضوری پرشور در این رزمایش و اجتماع مردمی شرکت کنند.

بر اساس این پیام، اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود.