فرماندار تنگستان: اعتبارات عمرانی باید به رفع نیازهای روستاها منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه به همراه معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار دلوار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان، در راستای نظارت میدانی بر روند تخصیص و اجرای اعتبارات، از شش روستای عامری، محمدعامری، بلخیر، رستمی، بنجو و کلات در بخش دلوار شهرستان تنگستان بازدید کرد.

فرماندار تنگستان در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان و نظارت مستقیم بر پروژه‌ها اظهار کرد: اعتقاد من بر این است که وقتی مسائل و مشکلات مردم را از نزدیک می‌بینیم، شناخت دقیق‌تری از نیازها پیدا می‌کنیم و تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات نیز هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود.

وی افزود: نظارت میدانی بر پروژه‌ها و بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش داریم منابع اختصاص‌یافته به‌گونه‌ای هدایت شود که بیشترین اثرگذاری را در بهبود شرایط زندگی مردم و توسعه زیرساخت‌های روستایی داشته باشد.

سلیمانی با اشاره به اختصاص اعتبارات مرزی و کولبری به پروژه‌های عمرانی روستاهای شهرستان تصریح کرد: در تعریف و اولویت‌بندی پروژه‌های این ردیف اعتباری، نیازهای اساسی روستاها، توسعه گردشگری، مدیریت بحران، بهسازی و ساماندهی فضاهای روستایی مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر، عملیات اجرایی این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز و تا حصول نتیجه دنبال شود.

فرماندار تنگستان همچنین با قدردانی از حمایت‌های استاندار بوشهر و پیگیری‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، این همراهی‌ها را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان مؤثر دانست و بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به بهره‌گیری از اعتبارات مرزی و کولبری در بخش‌های مختلف توسعه روستایی خاطرنشان کرد: علاوه بر پروژه‌های مرتبط با بهسازی و ساماندهی محیط روستاها، اعتبارات این بخش در حوزه راه‌های روستایی شهرستان نیز تخصیص یافته است؛ پروژه‌هایی که بخشی از آن‌ها در حال اجراست و برخی دیگر نیز به‌زودی وارد مرحله عملیاتی خواهند شد.

فرماندار تنگستان در پایان بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش همه مسئولان برای تبدیل اعتبارات تخصیص‌یافته به اقدامات عملی و نتایج ملموس در مسیر توسعه متوازن روستاهای شهرستان شد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی مسائل و نیازهای روستاها، ارزیابی اولویت‌های عمرانی و پیگیری پروژه‌های پیش‌بینی‌شده از محل اعتبارات مرزی و کولبری انجام شد تا روند اجرای طرح‌ها متناسب با نیازهای واقعی مردم و ظرفیت‌های هر منطقه دنبال شود.