به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت دسترسی پایدار به آب سالم و بهداشتی اظهار کرد: در راستای حمایت از خانوارهای روستایی مناطق کم‌برخوردار و بهبود شرایط دسترسی و ذخیره‌سازی آب، پنج مخزن ذخیره آب اهدایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اختیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان قرار گرفته است.

وی افزود: این مخازن با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روستاهای واجد شرایط در مناطق محروم شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

همکاری دستگاه‌ها برای تأمین آب شرب بهداشتی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: اجرای این برنامه با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان، شبکه‌های بهداشت و درمان و بخشداری‌ها انجام می‌شود تا زمینه تأمین و ذخیره‌سازی آب شرب بهداشتی برای خانوارهای مناطق هدف فراهم شود.