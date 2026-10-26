  1. استانها
  2. لرستان
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

مخازن ذخیره آب به روستاهای مناطق محروم لرستان اختصاص می‌یابد

مخازن ذخیره آب به روستاهای مناطق محروم لرستان اختصاص می‌یابد

خرم‌آباد- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان از برنامه‌ریزی برای توزیع پنج مخزن ذخیره آب پلی‌اتیلن سه‌لایه با ظرفیت ۱۰ هزار لیتر در روستاهای مناطق محروم استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت دسترسی پایدار به آب سالم و بهداشتی اظهار کرد: در راستای حمایت از خانوارهای روستایی مناطق کم‌برخوردار و بهبود شرایط دسترسی و ذخیره‌سازی آب، پنج مخزن ذخیره آب اهدایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اختیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان قرار گرفته است.

وی افزود: این مخازن با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روستاهای واجد شرایط در مناطق محروم شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

همکاری دستگاه‌ها برای تأمین آب شرب بهداشتی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: اجرای این برنامه با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان، شبکه‌های بهداشت و درمان و بخشداری‌ها انجام می‌شود تا زمینه تأمین و ذخیره‌سازی آب شرب بهداشتی برای خانوارهای مناطق هدف فراهم شود.

کد مطلب 6990826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها