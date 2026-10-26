به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست با مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند برنامه‌ریزی سفرهای استانی رئیس‌جمهور بر ضرورت استفاده از نظرات نمایندگان برای شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و پروژه‌های استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این نشست در راستای شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات نمایندگان استان برگزار شده است، اظهار کرد: در مرحله نخست تلاش می‌کنیم نظرات نمایندگان را دریافت کنیم تا براساس آن، فرایند برنامه‌ریزی سفر آغاز شود و مسائل و پروژه‌های اولویت‌دار استان مشخص شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: در سفرهای استانی تلاش کرده‌ایم وعده‌ای داده نشود که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد و مصوبات تا حد امکان بر مبنای توان اجرایی و منابع موجود تنظیم شوند.

قائم‌پناه با تاکید بر لزوم اولویت‌بندی پروژه‌ها ادامه داد: یکی از معیارهای اصلی دولت این است که پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که پیشرفت مناسبی دارند و در آستانه اتمام هستند. چرا که با تمرکز منابع می‌توان این طرح‌ها را سریع‌تر به نتیجه رساند و مردم آثار اجرای آنها را مشاهده کنند.

وی با اشاره به تجربه سفرهای استانی دولت چهاردهم گفت: در مجموع تلاش شده است وعده‌های دولت در چارچوب امکانات و منابع موجود باشد و تعهداتی ایجاد نشود که در ادامه امکان اجرای آنها وجود نداشته باشد در همین زمینه نیز تاکنون به هرآنچه که در استان‌ها وعده داده‌ایم به صورت کامل به آن عمل کرده‌ایم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور هدف اصلی نشست با نمایندگان خراسان رضوی را شنیدن مسائل و دیدگاه‌های آنان عنوان کرد و گفت: این جلسه بیشتر برای شنیدن نظرات نمایندگان مجلس است و امیدواریم بتوانیم در ادامه، پاسخ مناسبی برای مطالبات مطرح‌شده پیدا کنیم.