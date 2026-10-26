https://mehrnews.com/x3drF3 ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ کد مطلب 6990831 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ ظرفیت طب سنتی سیستان و بلوچستان بالاتر از حد انتظار است زاهدان - متخصص طب سنتی گفت: پتانسیل و ظرفیت تبدیل سیستان و بلوچستان به قطب طب سنتی بیشتر از حد انتظار است. دریافت 44 MB کد مطلب 6990831 کپی شد مطالب مرتبط گزارش «طبیب» از پیشرفتهای حوزه پزشکی و درمان سیستان و بلوچستان آغاز برنامه قرآنی «محفل» در شهر زاهدان دیدار ستارگان فوتبال دهه ۶۰ ایران با منتخب سیستان و بلوچستان در زاهدان ️تأکید بر تقویت فرهنگ کار جمعی در سیستان و بلوچستان روایت ایمان قیاسی از پوشش و لباس مردم سیستان و بلوچستان قارایی: مردمان قوم بلوچ بسیار مهربان و مهمان نوازند «صبای مکران»؛ روایت تاریخ و فرهنگ سیستان و بلوچستان در رادیو صبا روایت ایستادگی از بازار رسولی زاهدان؛ پای ایران میمانیم برچسبها طب سنتی زاهدان گیاهان دارویی
نظر شما