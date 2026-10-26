ظرفیت طب سنتی سیستان و بلوچستان بالاتر از حد انتظار است

زاهدان - متخصص طب سنتی گفت: پتانسیل و ظرفیت تبدیل سیستان و بلوچستان به قطب طب سنتی بیشتر از حد انتظار است.