به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلسله، به‌دنبال بروز حادثه در یکی از خطوط اصلی آب شرب شهر الشتر، آب مناطق مشمول از ساعت ۱۳ تا ۱۸ فردا سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه قطع خواهد شد.

مناطق مشمول و مستثنا از قطعی آب

بر اساس این اطلاعیه، قطعی آب شامل اکثر مناطق شهر الشتر می‌شود؛ با این حال، مناطق مسکن مهر، کوی دادگستری، فرهنگیان جدید و خیابان‌های رز شرقی و غربی از این قطعی مستثنا هستند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلسله از شهروندان خواست با توجه به زمان پیش‌بینی‌شده برای رفع حادثه، پیش از آغاز قطعی نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود اقدام کنند.

در پایان این اطلاعیه، از شهروندان به‌دلیل همکاری، صبر و شکیبایی در مدت رفع مشکل قدردانی شده است.