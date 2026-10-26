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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

درخواست روسیه از سازمان ملل برای درج اوکراین در فهرست ناقضان حقوق کودک

درخواست روسیه از سازمان ملل برای درج اوکراین در فهرست ناقضان حقوق کودک

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از این نهاد بین‌المللی خواست تا اوکراین را به فهرست ناقضان حقوق کودکان اضافه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو از سازمان ملل می خواهد تا اوکراین را به فهرست ناقضان حقوق کودکان اضافه کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این خصوص گفت: مسکو معتقد است که اوکراین باید در فهرست سازمان ملل در زمینه ناقضان حقوق کودکان در درگیری‌ های مسلحانه گنجانده شود.

«واسیلی نبنزیا» سپس تأکید کرد که گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل منعکس کننده دامنه کامل تخلفات کی یف نیست و فاقد داده‌ های مربوط به جنایات ارتکابی توسط نیروهای مسلح اوکراین است.

کد مطلب 6990841

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