امام جمعه گناوه: ۱۳ آبان نماد شکست استکبار و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته استکبارستیزی و یوم الله ۱۳ آبان، که در دفتر امام جمعه برگزار شد؛ ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های مکتب فاطمی در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: باید تلاش کنیم آموزه‌های این مکتب را در رفتار و مناسبات اجتماعی خود جاری و ساری کنیم.

امام جمعه گناوه با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، خواستار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی اصولی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی شد.

وی با بیان اینکه حل برخی مسائل اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی کلان، تدبیر و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی است، اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و اجتماعی باید با در نظر گرفتن اقتضائات جامعه و با استفاده از راهکارهای مناسب دنبال شود تا ضمن رفع مشکلات، از ایجاد تنش و تقابل‌های اجتماعی نیز جلوگیری شود.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت همراهی دستگاه‌های مختلف در حوزه تعلیم و تربیت، بر ضرورت مشارکت و ایفای مسئولیت همه نهادهای مرتبط در ارتقای فضای فرهنگی و تربیتی مدارس تأکید کرد.

۱۳ آبان؛ یادآور سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به مناسبت‌های تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز به دلیل وقوع سه رویداد مهم، نقطه عطفی در سه مقطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی است و به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

وی افزود: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ پس از اعتراض ایشان به تصویب قانون کاپیتولاسیون، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، سه رویداد مهمی هستند که در تاریخ این روز ثبت شده‌اند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به پیوند تاریخی این رویدادها افزود: وجه مشترک این حوادث، مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا و ایستادگی در برابر سیاست‌های استکباری است؛ ازاین‌رو، ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ معاصر ایران دارد.

وی با اشاره به ماجرای تصویب قانون کاپیتولاسیون و اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به این مصوبه، خاطرنشان کرد: موضع‌گیری امام راحل در برابر اعطای مصونیت به مستشاران آمریکایی، بیانگر مخالفت ایشان با سلطه بیگانگان و دفاع از استقلال و عزت ملت ایران بود.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام ، یادآور شد: امام خمینی(ره) این حرکت را «انقلاب دوم» نامیدند؛ تعبیری که نشان‌دهنده اهمیت این رویداد در مسیر استقلال‌خواهی و مبارزه با استکبار جهانی است.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: این سه رویداد تاریخی، یوم الله ۱۳ آبان را به نمادی از مبارزه ملت ایران با استکبار و دفاع از استقلال کشور تبدیل کرده است.

مبارزه با استکبار در آموزه‌های دینی ریشه دارد

امام جمعه گناوه با اشاره به آیات قرآن کریم درباره رسالت پیامبران الهی اظهار کرد: بر اساس آیات الهی ، مبارزه با طاغوت و دعوت به توحید، از وظایف و ماموریت های اساسی پیامبران بوده است و مبارزه با ظلم و سلطه‌گری در امتداد همین مسیر اعتقادی و تاریخی قرار دارد و ، موضوعی نیست که صرفاً به دوران پس از انقلاب اسلامی اختصاص داشته باشد.

رکنی حسینی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از حق و مقابله با انحراف و ظلم، تأکید کرد: سیره اهل‌بیت(ع) نشان می‌دهد که دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم، مسئولیتی دینی و اجتماعی است و باید این آموزه‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تقابل حق و باطل در طول تاریخ و حیات بشر وجود داشته و در آموزه‌های دینی نیز بر ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق تأکید شده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: سیره حضرت زهرا (س) مصداق مبارزه با ظالمان و مستکبران است و در دفاع از حق و حقیقت و اعتراض به آنچه تضییع حق می‌دانستند، در مسجد پیامبر (ص) حضور یافتند و سخنرانی کردند؛ از این رو، سیره ایشان الگویی برای دفاع از حق و مقابله با ظلم به شمار می‌رود و در این راه به شهادت رسیدند.

وی با تأکید بر اهمیت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شرایط کنونی، بر ضرورت تقویت روحیه مقاومت، حفظ انسجام ملی و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کرد و حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی را از عوامل مؤثر در تقویت روحیه ملی و خنثی‌سازی اهداف دشمنان دانست.

تأکید بر حفظ وحدت و حضور مردم در صحنه

امام جمعه گناوه با اشاره به شرایط کنونی با بیان اینکه دشمن از رویارویی و جنگ با ایران اسلامی هیچ دستاوردی نداشته است و لذا به دنبال دستاوردسازی است اظهار کرد: در چنین شرایطی، حفظ وحدت و همبستگی مردم و مسئولان اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت‌های اجتماعی برای تقویت انسجام ملی استفاده شود.

وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه از موضوعات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، افزود: تجمعات مردمی و حضور گسترده اقشار مختلف در مناسبت‌های ملی، از جمله ۱۳ آبان، می‌تواند پیام همراهی و همبستگی مردم را منتقل کند و برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان، فرصتی برای نمایش وحدت، آگاهی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و باید زمینه حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تحولات منطقه‌ای گفت: شرایط کنونی نیازمند هوشیاری، آمادگی و حمایت از نیروهای مسلح کشور است و باید برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش کرد.

اطلاع‌رسانی گسترده برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی درباره این مناسبت باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، از زمان و برنامه‌های مراسم آگاه شوند.

وی افزود: نباید اطلاع‌رسانی صرفاً به فضای مجازی محدود شود؛ چراکه همه مردم از امکانات و بسترهای ارتباطی یکسانی برخوردار نیستند و لازم است از شیوه‌های مختلف برای اطلاع‌رسانی استفاده شود.

وی خواستار استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و تبلیغات محیطی برای آگاهی‌بخشی به شهروندان شد و پیشنهاد کرد با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مسئول، بنری بزرگ و اطلاع‌رسان در یکی از نقاط پرتردد شهر نصب شود که ضمن معرفی برنامه‌های ۱۳ آبان، سه رویداد تاریخی مرتبط با این روز را نیز به تصویر بکشد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار مردم باید از اهمیت این روز و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده آگاه شوند تا زمینه حضور گسترده‌تر مردم فراهم شود.

امام جمعه گناوه در پایان، ضمن قدردانی از حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این نشست، خواستار همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و نظامی شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان شد و ابراز امیدواری کرد این مراسم با حضور گسترده مردم، به رویدادی ماندگار در عرصه ترویج فرهنگ استکبارستیزی و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شود.