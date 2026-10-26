به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در دیدار با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با اشاره به نیازهای زیرساختی استان قزوین، تأمین اعتبارات موردنیاز برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار عمرانی، توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان به اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اظهار کرد: تکمیل پنج مجتمع آبرسانی برای تأمین آب ۴۲ روستا با جمعیتی بیش از ۳۲ هزار نفر نیز نیازمند ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

نیاز ۲ هزار میلیارد تومانی طرح‌های آبخیزداری

استاندار قزوین احیا و بازسازی ۱۰۰ رشته قنات را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و گفت: اجرای این طرح به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

نوذری همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب و حفاظت از خاک، اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح ۲۵۰ هزار هکتار را نیازمند اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

۷۵۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های گردشگری

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی مناطق روستایی، خواستار اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های آبگرم یله‌گنبد و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذار شد.

استاندار قزوین همچنین توسعه زیرساخت‌های عمرانی مسیر قلعه‌های تاریخی الموت را با توجه به ثبت جهانی این آثار، نیازمند ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار دانست.

نوذری در بخش دیگری از این دیدار با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی دولت برای توسعه اقتصادی مناطق روستایی اظهار کرد: با توجه به مدل ارائه‌شده برای توسعه منطقه‌ای استان، مقرر شده است از ظرفیت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری برای حمایت از طرح‌های اولویت‌دار قزوین استفاده شود.

وی صنایع تبدیلی، صنایع روستایی، تکمیل زنجیره‌های تولید و گردشگری را از محورهای مورد توجه در این برنامه برشمرد و افزود: قرار است تسهیلات قابل‌توجهی برای اجرای این طرح‌ها در اختیار استان قرار گیرد.

استاندار قزوین هدف از این رویکرد را تقویت تولید و اشتغال پایدار، ارزش‌آفرینی از ظرفیت‌های بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار عنوان کرد.

نوذری ابراز امیدواری کرد با حمایت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و پیش‌بینی اعتبارات لازم در مراحل بعدی توزیع منابع، اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان سرعت بگیرد و زمینه بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و شتاب‌بخشی به عمران و آبادانی مناطق کمتر برخوردار فراهم شود.



