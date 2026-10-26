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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه امنیت و ثبات منطقه‌ای

بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه امنیت و ثبات منطقه‌ای

بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای صادر شد.

متن بیانیه بدین شرح است:

اولین نشست ۴ کشور منطقه‌ای امروز ۴ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ در تهران برگزار شد.

جناب آقای محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میزبان این جلسه بود.

شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، جناب آقای عاصم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان و جناب آقای ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعات ترکیه در این جلسه شرکت کردند

شرکت کنندگان توافق کردند که گفتگوها به منظور تقویت همکاری فی مابین چهار کشور منطقه‌ای از جمله در زمینه صلح و امنیت در منطقه را ادامه دهند

کد مطلب 6990853

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    نظرات

    • یعقوب شمشیرساز IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
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      پاسخ
      عالی هست آن شاالله روزی را ببینیم که مسلمانان به کمک هم سرطان منطقه را نابود کنند مرگ براسراییل

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