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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

تفاهم‌نامه همکاری شهرداری شیراز و فدراسیون کاراته امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری شهرداری شیراز و فدراسیون کاراته امضا شد

شیراز- تفاهم‌نامه همکاری شهرداری شیراز و فدراسیون کاراته کشور با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از جامعه ورزش و گسترش فعالیت‌های ورزشی در این کلان‌شهر به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری شهرداری شیراز و فدراسیون کاراته کشور با حضور رئیس فدراسیون کاراته به امضا رسید؛ اقدامی که در راستای تقویت زیرساخت‌های ورزشی و افزایش حمایت از ورزشکاران دنبال می‌شود.

شهرداری شیراز در سال‌های اخیر با حمایت شورای اسلامی شهر، اقداماتی را در زمینه توسعه امکانات ورزشی، پشتیبانی از برگزاری رویدادهای ورزشی در محلات و گسترش فعالیت‌های ورزشی در میان کارکنان شهرداری اجرا کرده است.

ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی و تقویت جایگاه شیراز به‌عنوان پایتخت نشاط اجتماعی از جمله اهداف این رویکرد مدیریت شهری عنوان شده است.

مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته کشور نیز در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های شهرداری شیراز گفت: شهرداری در سال‌های اخیر، با وجود اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزشی مستقیماً در زمره وظایف اصلی این مجموعه قرار ندارد، حمایت‌های ارزشمندی از جامعه ورزش داشته است.

وی افزود: فراهم‌کردن امکانات ورزشی از سوی شهرداری شیراز نقش مؤثری در پشتیبانی از جامعه ورزش کشور داشته و به همین دلیل، به نمایندگی از جامعه کاراته کشور از شهردار شیراز و مجموعه همکاران وی قدردانی می‌کنم.

بر اساس اهداف راهبردی مدیریت شهری، دستیابی به جایگاه یکی از ۱۰۰ شهر برتر جهان تا افق ۱۴۱۴ از برنامه‌های بلندمدت شهرداری شیراز است؛ هدفی که توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت نشاط اجتماعی در تحقق آن نقش دارد.

کد مطلب 6990855

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