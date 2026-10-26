  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

اردوغان: برای خاموش کردن آتش تنش‌ها در منطقه تلاش می‌کنیم

اردوغان: برای خاموش کردن آتش تنش‌ها در منطقه تلاش می‌کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: برخی در منطقه رؤیاهای توسعه‌طلبانه دارند و به آتش تنش‌ها دامن می‌زنند و ما برای خاموش کردن آن تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری پس از جلسه هیئت دولت این کشور به ریاست او در آنکارا گفت: پرونده‌های اقتصادی، امنیتی و اوضاع و تحولات منطقه و جهان را بررسی کردیم.

اردوغان در ادامه سخنانش افزود: با وجود تنش‌های شدید در منطقه و جهان، همچنان برای حفظ ثبات کشورمان تلاش می‌کنیم.

وی تصریح کرد: برخی در منطقه رؤیاهای توسعه ‌طلبانه دارند و به آتش تنش‌ها دامن می‌زنند؛ موضع ما در قبال آنها این است که برای خاموش کردن این آتش‌ها تلاش کنیم.

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد: منطقه ما در دوره اخیر شاهد تحولات مهم بسیاری بوده است. تلاش‌های گسترده‌ای برای خاموش کردن آتش‌های شعله‌ور در منطقه و جهان انجام می‌دهیم و برای توقف خون‌هایی که در منطقه ما ریخته می‌شود، فعالیت می‌کنیم.

اردوغان همچنین گفت: در برابر کسانی که در منطقه بنزین روی آتش می‌ریزند، ایستاده‌ایم و به توسعه روابط دوستانه با شمار زیادی از کشورها ادامه می‌دهیم.

کد مطلب 6990865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها