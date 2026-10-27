حجت‌الاسلام سید مصطفی طباطبایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات و میدان‌ها، همراه با خانواده و فرزندان، علاوه بر تقویت همبستگی اجتماعی، جلوه‌ای از جهاد، استقامت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و ملی است.

وی افزود: عصبانیت آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آن‌ها از حضور مردم در صحنه، نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این حرکت مردمی است؛ چراکه دشمنان برای رسیدن به اهداف خود، علاوه بر فشارهای اقتصادی و اقدامات نظامی، به دنبال تأثیرگذاری بر اراده و حضور مردم هستند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند حضور آگاهانه و صبورانه در صحنه، در کنار حفظ وحدت و همبستگی، ارزشمند است و انسان مؤمن در مسیر دفاع از اعتقادات و ارزش‌های خود، با توکل بر خداوند و صبر و استقامت، در برابر مشکلات ایستادگی می‌کند.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: صبر و بردباری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حضور مؤثر در صحنه است و افرادی که با وجود دشواری‌ها و مشکلات، همچنان بر مواضع خود استوار می‌مانند، جلوه‌ای از پایداری و مقاومت را به نمایش می‌گذارند.

وی بیان کرد: حضور زنان و مردان، جوانان و نوجوانان در اجتماعات، نشان‌دهنده احساس مسئولیت آنان در قبال اسلام، قرآن، کشور و ارزش‌های ملی است و این حضور می‌تواند بیانگر نوعی سبک زندگی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، تعهد و دفاع از هویت دینی و ملی باشد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: مردم باید قدر این همبستگی و حضور را بدانند؛ چراکه حمایت از ارزش‌های دینی و ملی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان، مستلزم حفظ وحدت، هوشیاری و مشارکت مسئولانه در عرصه‌های مختلف اجتماعی است.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: برای درک جایگاه امروز ایران، مطالعه تاریخ کشور و بررسی شرایط گذشته ضروری است. در دوره پهلوی، به گفته وی، تصمیم‌گیری‌های مهم کشور تحت تأثیر قدرت‌های خارجی قرار داشت و استقلال سیاسی ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود؛ اما امروز باید جایگاه کشور را با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی ارزیابی کرد.

وی یادآور شد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی بوده‌اند و حفظ عزت، شرافت و استقلال کشور، اهمیت فراوانی دارد. ملت ایران در طول سال‌های گذشته با دشواری‌ها و فشارهای مختلف مواجه بوده، اما با تکیه بر توان داخلی و حفظ روحیه مقاومت، مسیر خود را ادامه داده است.

این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اهمیت جایگاه راهبردی ایران در منطقه بیان کرد: تحولات مرتبط با تنگه هرمز و خلیج فارس، اهمیت موقعیت جغرافیایی و راهبردی ایران را نشان می‌دهد و توجه به این ظرفیت‌ها باید با حفظ منافع ملی و تقویت توانمندی‌های کشور همراه باشد.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به تأثیر شهادت رهبران و چهره‌های اثرگذار بر فضای اجتماعی کشور گفت: از نگاه وی، خون شهدا موجب تقویت روحیه انقلابی و افزایش احساس مسئولیت در میان مردم شده و این موضوع می‌تواند در استمرار حرکت‌های اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار باشد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و تقویت همبستگی ملی تأکید کرد و گفت: با تکیه بر ایمان، صبر، استقامت و امید به نصرت الهی، می‌توان در برابر دشواری‌ها ایستادگی کرد و برای حفظ ارزش‌های اسلامی و منافع کشور گام برداشت.