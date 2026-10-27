به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر سه شنبه با اشاره به آمادگی شهرستان بستک برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو، اظهار کرد: در راستای مدیریت بحران و کاهش خسارت‌های احتمالی بارندگی‌ها تاکنون پنج جلسه مدیریت بحران در شهرستان برگزار شده و شهرداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث احتمالی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی افزود: مسیرهای مواصلاتی شهرستان، پل‌ها و ابنیه فنی مورد بازدید و پایش قرار گرفته و نواقص موجود در مسیرهای عبور آب شناسایی و برای رفع آن‌ها به دستگاه‌های مسئول اعلام شده است. همچنین در نقاطی که نیاز به احداث دیوارهای حفاظتی وجود داشت، اقدامات لازم انجام شده است.

لایروبی مسیرهای سیلابی ۲۳ روستا

فرماندار شهرستان بستک با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیشگیری از وقوع سیلاب، گفت: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای استان مسیرهای سیلابی سه روستا لایروبی شد که این اقدام در مدیریت سیلاب آذرماه سال گذشته نقش مؤثری داشت.

جلالی ادامه داد: همچنین مسیرهای عبور رودخانه‌ها در ۲۳ روستای شهرستان که در گذشته به دلیل تداخل با سکونتگاه‌ها و هدایت آب به سمت مناطق مسکونی مشکل‌ساز شده بودند، اصلاح شد.

وی بیان کرد: این اقدامات موجب شد در سیلاب سال گذشته مشکلات ناشی از طغیان رودخانه‌ها و ورود آب به روستاها به حداقل برسد و تجربه نشان داد که اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی داشته باشد.

پایش مستمر شهرها و روستاها

فرماندار بستک با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: اقدامات مورد نیاز برای افزایش آمادگی شهرستان در برابر حوادث احتمالی مشخص شده و اجرای آن‌ها در سطح شهرها و روستاها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پایش مستمر اقدامات دستگاه‌های اجرایی با حضور فرماندار، معاونان فرمانداری و بخشداران انجام می‌شود و شهرداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های مسئول نیز به صورت هفتگی عملکرد خود را بررسی می‌کنند تا نواقص احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

جلالی همچنین از لایروبی رودخانه‌های فصلی، پاک‌سازی پل‌ها و کانال‌ها و اجرای اقدامات حفاظتی در مسیرهای عبور سیلاب خبر داد و گفت: در حوزه آبخیزداری نیز اقداماتی انجام شده که می‌تواند به کاهش حجم روان‌آب ورودی به شهر بستک کمک کند.

آمادگی ویژه در مناطق در معرض سیلاب

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان بستک و ورود بخشی از سیلاب‌ها از استان فارس، تصریح کرد: بخشی از روان‌آب‌های ورودی به شهرستان از مناطق همجوار استان فارس به ویژه محدوده شهرستان لامرد وارد بخش جناح و منطقه فرامرزان می‌شود.

فرماندار بستک، افزود: با توجه به حجم قابل‌توجه سیلاب‌های ورودی از این مناطق به دهیاران، شهرداران، راهداران و دستگاه‌های اجرایی تأکید شده است که مسیر رودخانه‌ها و به ویژه پل‌ها را با جدیت بیشتری بررسی کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی، خاطرنشان کرد: هشدارهای لازم به مردم داده شده و از ائمه جمعه و جماعات نیز خواسته‌ایم از تریبون‌های نماز جمعه و دیگر فرصت‌های ارتباطی، خطرات ناشی از بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی را به شهروندان یادآوری کنند.

جلالی ادامه داد: بارش‌های مرتبط با پدیده ال‌نینو ممکن است به صورت نقطه‌ای و همراه با تگرگ رخ دهد و در مدت کوتاهی حجم زیادی از روان‌آب ایجاد کند، بنابراین مردم باید از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای سیلابی خودداری کنند.

تأکید بر بیمه منازل و محصولات کشاورزی

فرماندار بستک با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان در حوزه دامداری، تولید مرغ و کشاورزی، گفت: بستک از قطب‌های تولید مرغ و گوشت قرمز در استان هرمزگان است و بخش‌هایی از شهرستان نیز در حوزه کشاورزی فضای باز و گلخانه‌ای فعالیت دارند.

وی افزود: با توجه به احتمال خسارت ناشی از سیلاب، بارندگی شدید و تگرگ به شهرداران و دهیاران تأکید شده است که اطلاع‌رسانی لازم را برای بیمه کردن منازل مسکونی انجام دهند. همچنین کشاورزان باید برای بیمه محصولات و بهره‌مندی از حمایت‌های بیمه‌ای در صورت وقوع خسارت اقدام کنند.

ذخیره کالاهای اساسی برای دو ماه

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در شهرستان خبر داد و گفت: تلاش کرده‌ایم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برای حداقل دو ماه تأمین و ذخیره شود تا در صورت بروز شرایط جوی نامساعد یا اختلال احتمالی در روند تأمین کالا، مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم شهرستان بستک، تأکید کرد: با همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ائمه جمعه و جماعات تلاش می‌کنیم با افزایش آمادگی و رعایت توصیه‌های ایمنی پیامدهای احتمالی بارندگی‌ها و سیلاب‌های ناشی از پدیده ال‌نینو را به حداقل برسانیم.