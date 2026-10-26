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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

خاطره داور محفل از ایام جنگ رمضان تا بعثت پیامبر اسلام(ص)

خاطره داور محفل از ایام جنگ رمضان تا بعثت پیامبر اسلام(ص)

زاهدان - ابوالقاسمی: در تاریخ ملتی اینگونه نداریم که پای کشور و دین و قرآن شان از جان شان مایه بگذارند.

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کد مطلب 6990879

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