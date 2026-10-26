https://mehrnews.com/x3drG5 ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵ کد مطلب 6990882 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵ لحظاتی از قرائت استاد «حمید شاکرنژاد» در تجمع مردمی زاهدان زاهدان - استاد حمید شاکرنژاد در تجمع مردمی شهر زاهدان به قرائت قرآن کریم پرداخت. دریافت 6 MB کد مطلب 6990882 کپی شد مطالب مرتبط ظرفیت طب سنتی سیستان و بلوچستان بالاتر از حد انتظار است گزارش «طبیب» از پیشرفتهای حوزه پزشکی و درمان سیستان و بلوچستان دیدار ستارگان فوتبال دهه ۶۰ ایران با منتخب سیستان و بلوچستان در زاهدان ️تأکید بر تقویت فرهنگ کار جمعی در سیستان و بلوچستان روایت ایمان قیاسی از پوشش و لباس مردم سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان برنامه محفل حامد شاکر نژاد
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