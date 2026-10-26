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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

لحظاتی از قرائت استاد «حمید شاکرنژاد» در تجمع مردمی زاهدان

لحظاتی از قرائت استاد «حمید شاکرنژاد» در تجمع مردمی زاهدان

زاهدان - استاد حمید شاکرنژاد در تجمع مردمی شهر زاهدان به قرائت قرآن کریم پرداخت.

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کد مطلب 6990882

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