به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان هرمزگان، اظهار کرد: بهینه‌سازی وضعیت ترافیک معابر شهری، ارتقای ایمنی عبور و مرور و بهره‌گیری از اصول مهندسی ترافیک باید در برنامه‌های مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح در شهر بندرعباس، افزود: پیش از طراحی و اجرای پروژه‌های ترافیکی باید مطالعات دقیق و جامعی انجام شود تا ضمن رفع گره‌های ترافیکی از انتقال بار ترافیک به معابر پیرامونی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، ادامه داد: در محدوده‌های تحت تأثیر پروژه‌های ترافیکی از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح مهرگان و رسالت باید اقدامات لازم برای آرام‌سازی ترافیک، نصب علائم هشدار دهنده و اجرای سایر تمهیدات مهندسی با جدیت دنبال شود.

صادقی‌پور همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و احداث پل‌های شهری بندرعباس تأکید کرد و گفت: طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها می‌تواند موجب نارضایتی شهروندان شود، بنابراین تکمیل این طرح‌ها باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک شهری، بیان کرد: با توجه به افزایش جمعیت و تراکم ترافیکی، توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی جریان عبور و مرور و پیشگیری از تصادفات داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت ارتقای عملکرد دوربین‌های ثبت تخلف در معابر بندرعباس، افزود: رفع موانع زیرساختی، فنی و ارتباطی این دوربین‌ها باید در اولویت دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد تا از ظرفیت سامانه‌های هوشمند به شکل مطلوب در مدیریت ترافیک استفاده شود.

صادقی‌پور، تصریح کرد: بازدارندگی واقعی زمانی محقق می‌شود که تخلفات به صورت مؤثر توسط دوربین‌ها ثبت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعمال قانون شود، از این‌رو توسعه و تکمیل سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: سامانه‌های هوشمند با فراهم کردن امکان پایش مستمر معابر و جریان ترافیک زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر را برای مدیریت شهری فراهم می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت ترافیک موضوعی بین‌بخشی است، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید با انجام دقیق وظایف و افزایش هماهنگی و هم‌افزایی برای کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای ایمنی و روانی تردد در شهر بندرعباس تلاش کنند.