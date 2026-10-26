به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی شامگاه دوشنبه در مراسم استقبال و تجلیل از پارسا محمدی، عضو کردستانی تیم ملی والیبال نشسته ایران و قهرمان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن، کسب مدال طلای این رقابت‌ها را مایه شادی مردم ایران و کردستان دانست و از تلاش‌های این ورزشکار قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در موفقیت ورزشکاران اظهار کرد: خانواده و دعای خیر پدر و مادر نقشی مهم و تأثیرگذار در رسیدن ورزشکاران به قله‌های قهرمانی و کسب مدال‌های ارزشمند دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به حمایت‌های استاندار از ورزشکاران استان افزود: باید با تقبل بخشی از هزینه‌های ورزشکاران، زمینه فعالیت بهتر آنان را فراهم کنیم تا شاهد موفقیت‌ها و مدال‌آوری‌های بیشتری باشیم.

ورمقانی با اشاره به رویکرد قهرمان‌پروری در مجموعه ورزش و جوانان استان عنوان کرد: دستیابی به اهداف بزرگ ورزشی نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌گذاری دقیق است و کردستان ظرفیت افتخارآفرینی در رشته‌های مختلف ورزشی را دارد.

وی بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان را در مسیر پرورش نسل جدید ورزشکاران ضروری دانست و بر حمایت از استعدادهای جوان استان تأکید کرد.

تلاش ورزشی افتخاری ماندگار برای جامعه رقم می‌زند

معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار کردستان، با تبریک قهرمانی پارسا محمدی و قدردانی از تلاش‌های وی و خانواده‌اش اظهار کرد: فعالیت در حوزه ورزش، با وجود دشواری‌ها، لذت‌بخش است و می‌تواند افتخاراتی ماندگار برای جامعه به همراه داشته باشد.

محمدعظیم ملک با بیان اینکه شادی امروز مردم حاصل سال‌ها تلاش و پشتکار است، افزود: دستیابی به افتخارات بزرگ ورزشی بدون تمرین مستمر، کوشش فراوان و پیگیری تا آخرین لحظه امکان‌پذیر نیست.

معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار کردستان، مدال طلای محمدی را از این جهت ارزشمند دانست که علاوه بر افتخارآفرینی برای استان و کشور، انگیزه و امید بیشتری در میان جوانان کردستان برای ورود به عرصه قهرمانی ایجاد می‌کند.

ملک در پایان برای ورزشکاران جوان استان آرزوی موفقیت کرد و بر تداوم تلاش‌ها برای پرورش استعدادهای ورزشی و کسب افتخارات بیشتر تأکید کرد.