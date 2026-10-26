نگاه حمایتی و صیانتی دستگاه قضا به اطفال و نوجوانان بی سرپرست

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی‌محمدی عصر دوشنبه در جریان بازدید از مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست خرم‌آباد اظهار کرد: دادگستری و قوه قضائیه با نگاهی چندوجهی به موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست می‌نگرند و صیانت از حقوق این گروه را از مسئولیت‌های خود می‌دانند.

حمایت از کودکان؛ مسئولیتی حقوقی و انسانی

وی با بیان اینکه رویکرد حمایتی و صیانتی نسبت به کودکان و نوجوانان، مبتنی بر حقوق بشر است، افزود: در نظام اسلامی، علاوه بر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، پرورش و آماده‌سازی آنان برای حضور مؤثر در جامعه و ساختن آینده نیز مورد توجه قرار دارد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پشتیبانی از مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست تصریح کرد: در قالب برنامه «گلریزان اجتماعی» و با همکاری قوه قضائیه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، کمک‌های مناسبی برای این مراکز فراهم شد که در جریان این بازدید در اختیار آنها قرار گرفت تا مدیران مراکز بتوانند خدمات خود را بهتر ارائه کنند.

ضرورت ایجاد مرکز تخصصی

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست هم یک تکلیف قانونی و هم یک مسئولیت انسانی است، گفت: این مسئولیت شامل همه کودکان می‌شود؛ چه آنهایی که از نظر جسمی یا روحی با مشکلاتی مواجه‌اند و چه کودکانی که از سلامت کامل برخوردار هستند. تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون، اقدامات لازم را برای حمایت از آنان انجام دهیم.

وی با اشاره به نیازهای موجود در استان لرستان بیان کرد: ضروری است مرکزی جامع، فنی و تخصصی برای رسیدگی به امور این کودکان و نوجوانان ایجاد شود تا افرادی که با نقص یا مشکلات جسمی و روانی مواجه‌اند نیز از خدمات متناسب برخوردار شوند.

پیگیری تصمیمات با همکاری دستگاه‌های مرتبط

رئیس کل دادگستری لرستان در پایان از اتخاذ تصمیماتی برای پیگیری این موضوع خبر داد و اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه اجرای این تصمیمات فراهم شود و خدمات حمایتی و تخصصی به کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست در استان توسعه یابد.