به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه سرهنگ پاسدار محمدجواد نجفی، معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، در جمع سفیران مهربانی، جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را نبرد اراده‌ها توصیف کرد و اظهار داشت: میزان تاب‌آوری مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت منازعه تاریخی میان جبهه حق و جبهه باطل سلطه دارد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی افزود: صیانت از انسجام و وحدت ملی در سطوح کلان نظام، از مؤلفه‌های مؤثر در افزایش تاب‌آوری مردم است و می‌تواند امید را در جامعه تقویت کند.

معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، ارتباط نزدیک مسئولان با مردم و ارائه خدمات صادقانه را از دیگر عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، محلات مختلف استان باید به کانون ارائه خدمات انقلابی و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم تبدیل شوند.

نجفی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر مسئولان در میان مردم تصریح کرد: ارائه خدمات ملموس و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در محلات می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی و افزایش توان جامعه برای عبور از شرایط دشوار نقش داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مردم در هشت ماه گذشته خاطرنشان کرد: مردم با حضور و نقش‌آفرینی در محلات، مساجد و میادین، عرصه را ترک نکردند و با صبر راهبردی و بصیرت انقلابی در برابر نقشه‌های دشمنان ایستادگی کردند.

معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در پایان، نقش‌آفرینی مردم و حفظ حضور اجتماعی آنان را از عوامل مهم مقابله با توطئه‌ها دانست و بر اهمیت تقویت خدمات‌رسانی در سطح محلات تأکید کرد.