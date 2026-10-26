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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲

محلات کرمانشاه به عرصه خدمت‌رسانی انقلابی تبدیل شوند

محلات کرمانشاه به عرصه خدمت‌رسانی انقلابی تبدیل شوند

کرمانشاه - معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، ارتباط صادقانه مسئولان با مردم و ارائه خدمات در محلات را از عوامل تقویت تاب‌آوری اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه سرهنگ پاسدار محمدجواد نجفی، معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، در جمع سفیران مهربانی، جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را نبرد اراده‌ها توصیف کرد و اظهار داشت: میزان تاب‌آوری مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت منازعه تاریخی میان جبهه حق و جبهه باطل سلطه دارد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی افزود: صیانت از انسجام و وحدت ملی در سطوح کلان نظام، از مؤلفه‌های مؤثر در افزایش تاب‌آوری مردم است و می‌تواند امید را در جامعه تقویت کند.

معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، ارتباط نزدیک مسئولان با مردم و ارائه خدمات صادقانه را از دیگر عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، محلات مختلف استان باید به کانون ارائه خدمات انقلابی و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم تبدیل شوند.

نجفی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر مسئولان در میان مردم تصریح کرد: ارائه خدمات ملموس و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در محلات می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی و افزایش توان جامعه برای عبور از شرایط دشوار نقش داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مردم در هشت ماه گذشته خاطرنشان کرد: مردم با حضور و نقش‌آفرینی در محلات، مساجد و میادین، عرصه را ترک نکردند و با صبر راهبردی و بصیرت انقلابی در برابر نقشه‌های دشمنان ایستادگی کردند.

معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در پایان، نقش‌آفرینی مردم و حفظ حضور اجتماعی آنان را از عوامل مهم مقابله با توطئه‌ها دانست و بر اهمیت تقویت خدمات‌رسانی در سطح محلات تأکید کرد.

کد مطلب 6990908

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