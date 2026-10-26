کشف انبار احتکار لوازم خانگی و ساختمانی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و در راستای مقابله با مخلان اقتصادی، از وجود انباری محل نگهداری کالاهای احتکارشده مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

کشف بیش از هزار قلم لوازم خانگی و ساختمانی

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذی‌صلاح، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن ۴۸ دستگاه کولر گازی، ۳۳۶ دستگاه رادیاتور، ۲۲۶ دستگاه پکیج، ۳۰۰ عدد تفلون و ۱۱۸ دستگاه حوله‌خشک‌کن فاقد اسناد مثبته گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به برآورد ارزش اقلام مکشوفه تصریح کرد: ارزش این کالاها برابر نظر کارشناسان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

هاشمی‌فر ادامه داد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و اقلام مکشوفه برای رسیدگی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

برخورد قانونی با محتکران و مخلان اقتصادی

وی در پایان با هشدار به محتکران و مخلان اقتصادی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه‌های مسئول، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مردم شود، قاطعانه و برابر قانون برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: اجازه داده نمی‌شود افراد سودجو با احتکار کالا و فعالیت‌های غیرمجاز، آرامش بازار و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.