به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل کوثری شامگاه دوشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و لشکر ۱۶ قدس گیلان، به‌ویژه امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و شهدای شهرستان رشت با اشاره به حضور مردم در میادین سراسر کشور اظهار کرد: حضور مردم در این شب‌ها بیانگر پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و احساس مسئولیت در مقاطع حساس است و بار دیگر نقش تعیین‌کننده مردم در تحولات کشور را به نمایش گذاشته است.

وی با تأکید بر مسئولیت مردم و مسئولان در قبال خون شهدا افزود: صیانت از دستاوردهای شهدا و ادامه مسیر آنان، مستلزم انجام مسئولیت‌ها، خدمت صادقانه و پایبندی به آرمان‌هایی است که شهدا برای تحقق آن‌ها جان خود را فدا کردند.

ضرورت ثبت تاریخ دفاع مقدس برای نسل‌های آینده

کوثری با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نائینی، به سوابق فعالیت‌های وی در دوران دفاع مقدس و مسئولیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: شهید نائینی در دوران خدمت در سپاه و همچنین در مسئولیت‌های دیگر، فعالیت‌های خود را با جدیت دنبال می‌کرد و در حوزه رسانه و ثبت تاریخ دفاع مقدس نیز نقش مؤثری داشت.

وی با اشاره به اقدامات شهید نائینی در مستندسازی خاطرات دوران دفاع مقدس تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم این شهید، انجام مصاحبه با فرماندهان و رزمندگان تأثیرگذار هشت سال دفاع مقدس و ثبت خاطرات و تجربیات آنان بود؛ اقداماتی که با هدف حفظ اسناد تاریخی و انتقال واقعیت‌های آن دوران به نسل‌های آینده انجام می‌شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رزمندگان ایرانی در دوران دفاع مقدس با وجود محدودیت امکانات، حماسه‌های بزرگی آفریدند، افزود: ثبت دقیق عملیات‌ها، خاطرات فرماندهان و تجربیات یگان‌های مختلف، برای شناخت بهتر تاریخ دفاع مقدس و انتقال ارزش‌ها و واقعیت‌های آن به نسل‌های آینده اهمیت فراوانی دارد.

ادامه راه شهدا مسئولیتی همگانی است

کوثری با اشاره به فعالیت‌های شهید نائینی در زمینه حفظ آثار دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اظهار کرد: این شهید والامقام علاوه بر فعالیت‌های تاریخی و فرهنگی، در مسئولیت سخنگویی سپاه نیز ایفای نقش کرد و برای انتقال پیام‌ها و تبیین مواضع این نهاد تلاش داشت.

وی با تأکید بر اینکه شهادت چهره‌های اثرگذار نباید موجب فراموشی آرمان‌ها و دستاوردهای آنان شود، گفت: حفظ وحدت، مسئولیت‌پذیری و تداوم فعالیت‌های فرهنگی و تاریخی از جمله وظایفی است که در مسیر زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا بر عهده همگان قرار دارد.