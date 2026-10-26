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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

پایداری ارتباطات شعب اخذ رأی در بروجرد ضروری است

پایداری ارتباطات شعب اخذ رأی در بروجرد ضروری است

بروجرد-رئیس ستاد انتخابات بروجرد بر ضرورت تأمین و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت پوشش آنتن‌دهی شعب اخذ رأی انتخابات شوراها در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صارمی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی زیرساخت‌ها و وضعیت ارتباطی شعب اخذ رأی انتخابات شورای شهر و روستا که با حضور بخشداران، دبیر ستاد انتخابات، مسئول کمیته فناوری انتخابات و رئیس اداره مخابرات شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: پایداری شبکه ارتباطی شعب از الزامات برگزاری انتخاباتی منظم و بدون وقفه است.

وی افزود: مشکلات احتمالی در زیرساخت‌های ارتباطی باید پیش از روز انتخابات شناسایی و برطرف شود تا روند برگزاری انتخابات با اختلال مواجه نشود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت ارتباطات در شعب مختلف تصریح کرد: کیفیت ارتباطات و پوشش آنتن‌دهی باید به‌صورت دقیق ارزیابی شود و دستگاه‌های مرتبط آمادگی لازم را برای رفع نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی داشته باشند.

کد مطلب 6990925

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