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۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۴

دویست‌وچهل‌ویکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وچهل‌ویکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وچهل‌ویکمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» شامگاه سه‌شنبه پنجم آبان در چهارراه زمزم شهرک معلم کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وچهل‌ویکمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» در قالب هفته سی‌وپنجم تجمعات شبانه، شامگاه سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در چهارراه زمزم واقع در شهرک معلم برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در آن گرد هم می‌آیند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب از اهداف برگزاری این مراسم عنوان شده است.

همچنین فریاد خون‌خواهی رهبر شهید از دیگر محورهای اعلام‌شده برای این تجمع شبانه است.

این مراسم در ادامه سلسله اجتماعات شبانه مردم کرمانشاه و در چارچوب هفته سی‌وپنجم این تجمعات برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6990938

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