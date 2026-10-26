اتصال ۳ روستای لفور به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی شامگاه دوشنبه در نشست فرمانداری سوادکوه با اشاره به افتتاح سایت جدید همراه اول در روستای کفاک شهرستان سوادکوه شمالی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و کوهستانی از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود دسترسی مردم به خدمات دیجیتال و کاهش شکاف ارتباطی دارد.

وی افزود: با راه‌اندازی این سایت، علاوه بر روستای کفاک، روستاهای چاکسرا و میرارکلا، منطقه گردشگری سد البرز و چهار کیلومتر از مسیر مواصلاتی منطقه نیز زیر پوشش اینترنت پرسرعت همراه قرار گرفتند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین از فعال‌سازی رومینگ ایرانسل همزمان با بهره‌برداری از این سایت خبر داد و گفت: مشترکان این اپراتور نیز می‌توانند از پوشش و ظرفیت ارتباطی ایجادشده در منطقه استفاده کنند؛ اقدامی که به ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی برای ساکنان و گردشگران کمک می‌کند.

اعزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه پوشش ارتباطی در سوادکوه شمالی ادامه داد: طی دو سال اخیر، چندین منطقه این شهرستان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و روستاهای چالی، بشل، شیرجیکلا، افراسی و پاشاکلا، منطقه گردشگری سد برنجستانک و چهار کیلومتر از جاده بابلکنار به لفور نیز از خدمات مکالمه و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شده‌اند.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان استانی و شهرستانی و نمایندگان مجلس در تأمین و تخصیص اعتبارات حوزه ارتباطات، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها برای تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.

بهره‌برداری از ۶ سایت جدید در سوادکوه شمالی

فاطمه قایی‌پاشا، فرماندار سوادکوه شمالی نیز در این مراسم با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطات اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، شش سایت جدید تلفن همراه در این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، طرح‌های توسعه ارتباطی در چهار منطقه باقی‌مانده شهرستان نیز اجرا و به بهره‌برداری برسد.