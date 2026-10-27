خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان دشتستان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان بوشهر، ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولید خرما دارد؛ محصولی که علاوه بر جایگاه اقتصادی در معیشت نخلداران، از قابلیت بالایی برای توسعه صنایع وابسته، حضور در بازارهای صادراتی و ایجاد ارزش افزوده برخوردار است.

در این میان، بخش ارم با تولید خرمای باکیفیت و برخورداری از زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، می‌تواند سهم بیشتری از اقتصاد خرما و صنایع مرتبط با آن را به خود اختصاص دهد.

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه تولید خرما در این منطقه، توسعه اقتصادی این محصول تنها با افزایش سطح تولید و فروش خرمای خام محقق نمی‌شود. ایجاد سردخانه‌ها، توسعه واحدهای بسته‌بندی، راه‌اندازی صنایع فرآوری و تولید محصولات متنوع از خرما، از جمله نیازهایی است که می‌تواند مسیر فعالیت نخلداران و فعالان اقتصادی منطقه را متحول کند.

توسعه این زیرساخت‌ها از چند جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه امکان نگهداری محصول و عرضه آن در زمان مناسب را فراهم می‌کند، دوم اینکه با ارتقای کیفیت بسته‌بندی و فرآوری، قدرت رقابت خرمای منطقه در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌یابد و سوم اینکه بخش مهمی از ارزش اقتصادی محصول در همان منطقه تولیدکننده باقی می‌ماند.

در شرایطی که هزینه‌های تولید کشاورزی افزایش یافته و نخلداران برای فروش محصول خود به بازارهای مطمئن و قیمت‌های مناسب نیاز دارند، صنایع تبدیلی می‌توانند حلقه اتصال میان تولیدکننده و بازار مصرف باشند.

خرید محصول از کشاورزان، درجه‌بندی و بسته‌بندی استاندارد، فرآوری خرما و عرضه محصولات متنوع، علاوه بر افزایش درآمد فعالان این بخش، فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای جوانان منطقه ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، برخورداری خرمای ارم از ظرفیت صادراتی و سابقه عرضه این محصول به بازارهای خارجی، ضرورت توجه به تکمیل زنجیره ارزش را دوچندان کرده است.

صادرات خرمای فرآوری‌شده و بسته‌بندی‌شده، در کنار صادرات محصول خام، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر در بازارهای هدف و افزایش درآمد حاصل از فروش این محصول را فراهم کند.

در این مسیر، حمایت دستگاه‌های اجرایی، تأمین تسهیلات مناسب، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، از الزامات توسعه صنایع وابسته به خرما در بخش ارم است؛ موضوعی که مسئولان محلی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز بر اهمیت آن تأکید دارند.

صادرات خام خرما قابل توجیه نیست

بخشدار ارم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی خرما، ایجاد این صنایع را راهکاری برای افزایش ارزش افزوده محصول و گسترش فرصت‌های اشتغال در منطقه دانست.

سید حسین جعفری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خرما در بخش ارم اظهار کرد: از خرما می‌توان بیش از ۷۰ نوع محصول تولید کرد و همین تنوع نشان می‌دهد که محدودشدن فعالیت‌های اقتصادی به صادرات خرمای خام، پاسخگوی تمام ظرفیت‌های این محصول نیست.

وی افزود: صادرات خرما به‌صورت خام قابل توجیه نیست و برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی این محصول، باید زمینه توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی پیشرفته و تولید محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر در منطقه فراهم شود.

بخشدار ارم با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خرما تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های این منطقه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی، رونق صادرات و شکل‌گیری اشتغال پایدار در بخش ارم کمک کند.

جعفری با اشاره به صادرات خرمای تولیدی بخش ارم، از جمله خرمای زاهدی، به کشورهایی مانند ازبکستان، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: بخشی از تولیدات این منطقه هم‌اکنون به بازارهای خارجی راه پیدا می‌کند، اما برای افزایش سهم از بازارهای جهانی و کسب ارزش افزوده بیشتر، لازم است محصولات فرآوری‌شده خرما نیز در سبد صادراتی منطقه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد کند و به رونق اقتصادی بخش ارم، تقویت فعالیت‌های تولیدی و افزایش درآمد فعالان حوزه خرما بینجامد.

افزایش تولید خرما در دشتستان؛ ضرورت تقویت صنایع وابسته

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در تولید خرما، توسعه صنایع وابسته را یکی از ضرورت‌های تکمیل زنجیره ارزش این محصول دانست.

احمد ایزدی اظهار کرد: دشتستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و به‌ویژه تولید خرما برخوردار است و امسال نیز افزایش تولید این محصول را شاهد بوده‌ایم؛ ظرفیتی که ضرورت برنامه‌ریزی برای عرضه مناسب، نگهداری و فرآوری محصول را بیشتر می‌کند.

وی با اشاره به مسیرهای مختلف عرضه خرمای تولیدی شهرستان افزود: بخشی از خرما در داخل استان و شهرستان مصرف می‌شود، بخشی برای مصرف به سایر نقاط کشور می‌رود، بخشی به بازارهای صادراتی اختصاص می‌یابد و قسمتی نیز در واحدهای بسته‌بندی و فرآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با خرما تصریح کرد: رویکرد مدیریت جهاد کشاورزی، حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، واحدهای بسته‌بندی و فرآوری و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این محصول است و در این زمینه تلاش می‌کنیم با فراهم‌کردن شرایط مناسب و جذب تسهیلات مورد نیاز، زمینه توسعه این واحدها را فراهم کنیم.

ایزدی با اشاره به فعالیت صنایع مرتبط با خرما در بخش ارم گفت: در این بخش نیز واحدهایی در زمینه صنایع وابسته به خرما ایجاد شده است، اما ظرفیت منطقه برای توسعه فعالیت‌ها بیشتر از وضعیت موجود است و باید برای گسترش سردخانه‌ها، صنایع بسته‌بندی و واحدهای فرآوری برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این عرصه دعوت می‌کنیم و تلاش داریم با حمایت‌های لازم، شرایط فعالیت و توسعه صنایع مرتبط با خرما را فراهم کنیم. توسعه این واحدها می‌تواند به نگهداری بهتر محصول، کاهش ضایعات، بهبود فرآیند عرضه و افزایش فرصت‌های شغلی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان تأکید کرد: کشاورزان محور اصلی تولید در این بخش هستند و حمایت از آنان باید در تمام مراحل تولید تا عرضه محصول ادامه داشته باشد. تقویت صنایع وابسته به خرما می‌تواند به فروش مناسب‌تر محصول و افزایش سهم کشاورزان از ارزش اقتصادی آن کمک کند.

حمایت از صنایع خرما؛ مسیر تقویت درآمد نخلداران و اشتغال منطقه

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی این شهرستان، توسعه صنایع وابسته به خرما را از نیازهای مهم اقتصادی منطقه عنوان کرد.

ابراهیم رضایی اظهار کرد: شهرستان دشتستان از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش کشاورزی برخوردار است و خرما یکی از محصولات مهم و اثرگذار در اقتصاد این شهرستان به شمار می‌رود. برای بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت، تقویت زنجیره ارزش خرما و توسعه صنایع مرتبط با آن باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: طی سال‌های اخیر فعالیت‌های مرتبط با فرآوری و بسته‌بندی خرما در سطح شهرستان ارتقا یافته است، اما همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای گسترش این فعالیت‌ها وجود دارد و باید حمایت‌های لازم برای توسعه واحدهای تولیدی و صنایع وابسته انجام شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و سرمایه‌گذاران بیان کرد: تلاش می‌کنیم با حمایت از فعالان این بخش و پیگیری زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، به توسعه صنایع مرتبط با خرما در شهرستان کمک کنیم. هدف این است که ظرفیت تولید کشاورزی دشتستان به فرصت‌های اقتصادی بیشتری تبدیل شود و منافع آن به کشاورزان و مردم منطقه برسد.

رضایی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی خرما می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده محصول، زمینه اشتغال جوانان، تقویت صادرات و رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. حمایت از این مسیر باید به‌گونه‌ای باشد که کشاورزان بتوانند محصول خود را با شرایط مناسب‌تری عرضه کنند و سهم بیشتری از ارزش نهایی خرما به تولیدکنندگان برسد.

تکمیل زنجیره ارزش؛ نیاز آینده بخش ارم

ظرفیت‌های کشاورزی دشتستان و کیفیت خرمای تولیدی بخش ارم، فرصت مناسبی برای توسعه یک زنجیره اقتصادی گسترده از مرحله تولید تا فرآوری، بسته‌بندی و صادرات فراهم کرده است؛ زنجیره‌ای که تحقق آن به هماهنگی میان کشاورزان، سرمایه‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی نیاز دارد.

توسعه سردخانه‌ها، تسهیل تأمین تسهیلات، حمایت از ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی به بازارهای صادراتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر این تحول را هموار کند.

در کنار آن، توجه به استانداردهای کیفی، بسته‌بندی متناسب با بازارهای هدف و تولید محصولات متنوع از خرما، برای افزایش قدرت رقابت و درآمدزایی اهمیت دارد.

آینده اقتصادی بخش ارم در حوزه خرما، تنها به میزان تولید وابسته نیست؛ بلکه به توان منطقه در نگهداری، فرآوری، بازاریابی و فروش محصول نیز بستگی دارد.

اگر ظرفیت‌های موجود با سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت مؤثر همراه شود، خرمای ارم می‌تواند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد نخلداران و تقویت جایگاه دشتستان در بازارهای داخلی و صادراتی باشد.