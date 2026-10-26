به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی با اشاره به اجرای عملیات انفجار کنترل‌شده در قصرشیرین اظهار کرد: این عملیات بر اساس برنامه‌ریزی قبلی و با نظارت کامل انجام می‌شود و تمامی ضوابط و ملاحظات ایمنی در جریان اجرای آن مورد توجه قرار دارد.

وی از ساکنان شهر قصرشیرین و روستاهای اطراف خواست در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کنند و دچار نگرانی نشوند.

فرماندار قصرشیرین با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی در این عملیات افزود: مراحل اجرای آن تحت نظارت کارشناسان مربوطه قرار دارد و مطابق پروتکل‌های تعیین‌شده پیش می‌رود.

شفیعی همچنین خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای اجرای کنترل‌شده این عملیات در نظر گرفته شده است و بر اساس اعلام مسئولان، خطری متوجه اهالی منطقه نخواهد بود.